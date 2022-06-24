Сенат Канады одобрил конфискацию российских активов

Сенат Канады принял бюджет премьер-министра Джастина Трюдо, включающий право конфисковать и продавать активы физ- и юрлиц, причастных к вторжению России в Украины. Об этом сообщает Reuters.

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Документ прошел верхнюю палату без существенных изменений и станет законом после королевского согласия.

Детали процедуры конфискации российского имущества в настоящее время не сообщаются.

Кроме того, проект бюджета включает в себя запрет на покупку недвижимости иностранцами. В дополнение к жилищным мерам законодательство внесет изменения в налоговое законодательство страны, уголовный кодекс, а также иммиграционные правила. Бюджетные расходы остаются высокими, хотя и меньшими, чем в предыдущие два года, даже в условиях скачков инфляции.

Ранее канадское правительство заявляло, что планирует изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, оказавшихся под санкциями. Вырученные деньги собирались передать на восстановление Украины, которая пострадала от российского вторжения.

Кроме того, в свою очередь президент США Джозеф Байден подписал законопроект, содержащий положения о том, что конфискованные у подсанкционных российских олигархов активы должны направляться на восстановление Украины.