Рада одобрила конфискацию имущества у тех, кто поддерживает войну РФ против Украины

Верховная Рада Украины приняла закон, предполагающий конфискацию имущества у тех, кто поддерживает военную спецоперацию России на Украине.

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Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Принят закон №7194 – разрешили конфисковать имущество тех, кто поддерживает российскую спецоперацию, по решению суда", - написал Стефанчук.

Данный закон будет препятствовать использованию экономических активов в ущерб национальной безопасности Украины. Также будет блокировать привлечение денег, которые готовят почву для разжигания и ведения агрессивной войны, включая пропаганду. Также инициатива необходима для усиления обороны Украины и возмещения причиненного ущерба.

Также законом уточняются основания, при наличии которых могут быть применены санкции, за счет включения в круг субъектов лиц, своими действиями создавших угрозу нацбезопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины, в том числе путем вооруженной агрессии или террористической деятельности. Или в значительной степени способствовали, в том числе путем финансирования, совершению таких действий другими субъектами.

Напомним, 25 апреля в Офисе президента заявили, что механизм взыскания денежных средств РФ, которые были заморожены на заграничных счетах в счет компенсации причиненного ущерба, может быть реализован путем подписания международного договора. Деньги можно будет взыскать путем принятия соответствующих законов в каждой юрисдикции, где они были заморожены.