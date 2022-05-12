Рада схвалила конфіскацію майна у тих, хто підтримує війну РФ проти України

Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає конфіскацію майна у тих, хто підтримує військову спецоперацію Росії в Україні.

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Про це повідомив речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Прийнято закон №7194 – дозволили конфіскувати майно тих, хто підтримує російську спецоперацію за рішенням суду", - написав Стефанчук.

Цей закон перешкоджатиме використанню економічних активів на шкоду національній безпеці України. Також блокуватиме залучення грошей, які готують ґрунт для розпалювання та ведення агресивної війни, включаючи пропаганду. Також ініціатива необхідна для посилення оборони України та відшкодування завданих збитків.

Також законом уточнюються підстави, за наявності яких можуть бути застосовані санкції, за рахунок включення до кола суб'єктів осіб, які своїми діями створили загрозу нацбезпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України, у тому числі шляхом збройної агресії чи терористичної діяльності. Або значною мірою сприяли, зокрема шляхом фінансування, вчиненню таких дій іншими суб'єктами.

Нагадаємо, 25 квітня в Офісі президента заявили, що механізм стягнення коштів РФ, які були заморожені на закордонних рахунках у рахунок компенсації завданих збитків, може бути реалізований шляхом підписання міжнародного договору. Гроші можна буде стягнути шляхом ухвалення відповідних законів у кожній юрисдикції, де вони були заморожені.