Байден подписал пакет законов о продаже имущества российских олигархов для помощи Украине

Президент США Джозеф Байден подписал законопроект, содержащий положения о том, что конфискованные у подсанкционных российских олигархов активы должны направляться на восстановление Украины. Об этом сообщает Белый дом.

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Для упрощения процесса ареста активов российских олигархов и поступления доходов в Украину документ предусматривает:

упрощенный административный процесс с участием Минфина и Минюста США для конфискации имущества в США, принадлежащего российским олигархам, которые находятся под санкциями;

ответственность за сознательное или преднамеренное владение доходами, полученными от коррупционных сделок с правительством РФ.

Теперь документ вступил в силу.

Напомним, за законопроект HR 6930, предусматривающий конфискацию активов российских подсанкционных юридических и физических лиц, проголосовало 417 конгрессменов США.

В Канаде также планируют изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, оказавшихся под санкциями. Вырученные деньги пойдут на восстановление Украины, которая пострадала от российского вторжения.