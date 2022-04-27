Канада планирует передать Украине арестованные активы РФ

Канадское правительство планирует изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, оказавшихся под санкциями. Вырученные деньги пойдут на восстановление Украины, которая пострадала от российского вторжения.

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Об этом пишет CBC.

Как заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли, правительство Канады хочет разрешить конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины.

"Сегодня мы ищем возможность не только ареста, но и конфискации активов лиц и организаций, находящихся под санкциями, и предоставления компенсаций пострадавшим", — заявила Джоли.

Она подчеркнула, что это будет первое подобное юридическое решение среди стран "Большой семерки".

В тексте законопроекта, который предлагается на рассмотрение нижней палаты парламента Канады, говорится, что арестованные активы могут быть использованы для "восстановления иностранного государства, пострадавшего в результате серьезного нарушения международного мира и безопасности".

Также деньги можно будет использовать для "восстановления международного мира и безопасности" и для выплаты компенсаций жертвам нарушения этой безопасности.

Аналогичный законопроект, который позволит Канаде конфисковывать российские активы, внесен сенатором Ратной Омидвар в верхнюю палату парламента.

Посольство Украины во вторник призвало Сенат Канады поддержать этот законопроект.

"Мы считаем абсолютно справедливым, что российское государственное имущество или незаконно добытые активы российских олигархов должны стать частью репараций со стороны государства-агрессора жертве агрессии", — говорится в заявлении посольства.

Канада входит в число стран, которые ввели санкции против России после ее вторжения в Украину 24 февраля.

По словам Мелани Джоли, санкции уже наносят ущерб экономике России и истощают ресурсы президента Владимира Путина, необходимые для продолжения войны.

Отметим, политики Евросоюза рассматривают возможность использования замороженных активов российских олигархов для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры Украины после войны.

Ранее премьер-министр Британии призвал разработать "План Маршалла для Украины", который будет финансироваться за счет имущества российских олигархов.