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В ЕС ищут способ восстановления разрушенной инфраструктуры Украины за счет денег российских олигархов – Bloomberg
Политики Евросоюза рассматривают возможность использования замороженных активов российских олигархов для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры Украины после войны.
Об этом пишет Вloomberg.
Пока обсуждение находится на очень ранней стадии, никаких конкретных решений еще не принято.
Собеседники агентства утверждают, что в качестве одного из вариантов рассматривается использование активов для выплаты военных репараций.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя эту информацию, отметил, что на данный момент активы только заморожены, а не арестованы.
Отметим, ЕС наложил санкции на целый ряд российских олигархов. После принятия мер несколько государств-членов арестовали активы миллиардеров.
Многие остались без суперяхт, частных самолетов и дорогой недвижимости.
Подобную идею раньше озвучил премьер-министр Британии Борис Джонсон. Он призвал лидеров стран Вышеградской группы (Чехия, Венгрия, Польша и Словакия) разработать "План Маршалла для Украины", а финансировать его можно отчужденным имуществом российских олигархов.