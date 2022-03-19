В ЕС ищут способ восстановления разрушенной инфраструктуры Украины за счет денег российских олигархов – Bloomberg

Политики Евросоюза рассматривают возможность использования замороженных активов российских олигархов для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры Украины после войны.

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Об этом пишет Вloomberg.

Пока обсуждение находится на очень ранней стадии, никаких конкретных решений еще не принято.

Собеседники агентства утверждают, что в качестве одного из вариантов рассматривается использование активов для выплаты военных репараций.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя эту информацию, отметил, что на данный момент активы только заморожены, а не арестованы.

Отметим, ЕС наложил санкции на целый ряд российских олигархов. После принятия мер несколько государств-членов арестовали активы миллиардеров.

Многие остались без суперяхт, частных самолетов и дорогой недвижимости.

Подобную идею раньше озвучил премьер-министр Британии Борис Джонсон. Он призвал лидеров стран Вышеградской группы (Чехия, Венгрия, Польша и Словакия) разработать "План Маршалла для Украины", а финансировать его можно отчужденным имуществом российских олигархов.