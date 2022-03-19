- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
У ЄС шукають спосіб відновлення зруйнованої інфраструктури України за рахунок грошей російських олігархів – Bloomberg
Політики Євросоюзу розглядають можливість використання заморожених активів російських олігархів для фінансування робіт із відновлення інфраструктури України після війни.
Про це пише Вloomberg.
Поки обговорення на дуже ранній стадії, жодних конкретних рішень ще не прийнято.
Співрозмовники агентства стверджують, що одним із варіантів розглядається використання активів для виплати військових репарацій.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, коментуючи цю інформацію, зазначив, що на даний момент активи лише заморожені, а не заарештовані.
Зазначимо, ЄС наклав санкції на цілу низку російських олігархів. Після вжиття заходів кілька держав-членів заарештували активи мільярдерів.
Багато хто залишився без суперяхт, приватних літаків та дорогої нерухомості.
Таку ідею раніше озвучив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Він закликав лідерів країн Вишеградської групи (Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина) розробити План Маршалла для України, а фінансувати його можна відчуженим майном російських олігархів.