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У ЄС шукають спосіб відновлення зруйнованої інфраструктури України за рахунок грошей російських олігархів – Bloomberg

У ЄС шукають спосіб відновлення зруйнованої інфраструктури України за рахунок грошей російських олігархів – Bloomberg
Фото: ДСНС

Політики Євросоюзу розглядають можливість використання заморожених активів російських олігархів для фінансування робіт із відновлення інфраструктури України після війни.

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Про це пише Вloomberg.

Поки обговорення на дуже ранній стадії, жодних конкретних рішень ще не прийнято.

Співрозмовники агентства стверджують, що одним із варіантів розглядається використання активів для виплати військових репарацій.

Офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, коментуючи цю інформацію, зазначив, що на даний момент активи лише заморожені, а не заарештовані.

Зазначимо, ЄС наклав санкції на цілу низку російських олігархів. Після вжиття заходів кілька держав-членів заарештували активи мільярдерів.

Багато хто залишився без суперяхт, приватних літаків та дорогої нерухомості.

Таку ідею раніше озвучив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Він закликав лідерів країн Вишеградської групи (Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина) розробити План Маршалла для України, а фінансувати його можна відчуженим майном російських олігархів.

Автор:
Світлана Манько