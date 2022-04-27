Канада планує передати Україні заарештовані активи РФ

Канадський уряд планує змінити законодавство, щоб мати право продавати вилучені активи росіян, які опинилися під санкціями. Отримані гроші підуть на відновлення України, яка постраждала від російського вторгнення.

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Про це пише CBC.

Як заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі, уряд Канади хоче дозволити конфіскацію заморожених російських активів на користь України.

"Сьогодні ми шукаємо можливість не лише арешту, а й конфіскації активів осіб та організацій, які перебувають під санкціями, та надання компенсацій потерпілим", — заявила Джолі.

Вона наголосила, що це буде перше подібне юридичне рішення серед країн "Великої сімки".

У тексті законопроєкту, який пропонується на розгляд нижньої палати парламенту Канади, йдеться, що заарештовані активи, що можуть бути використані для "відновлення іноземної держави, яка постраждала внаслідок серйозного порушення міжнародного миру та безпеки".

Також гроші можна буде використати для "відновлення міжнародного миру та безпеки" та для виплати компенсацій жертвам порушення цієї безпеки.

Аналогічний законопроєкт, який дозволить Канаді конфісковувати російські активи, внесений до верхньої палати парламенту.

Посольство України у вівторок закликало сенат Канади підтримати цей законопроєкт.

"Ми вважаємо абсолютно справедливим, що російське державне майно або незаконно здобуті активи російських олігархів мають стати частиною репарацій з боку держави-агресора жертви агресії", — йдеться у заяві посольства.

Канада входить до країн, які ввели санкції проти Росії після її вторгнення в Україну 24 лютого.

За словами Мелані Джолі, санкції вже завдають шкоди економіці Росії та виснажують ресурси президента Володимира Путіна, які необхідні для продовження війни.

Зазначимо, політики Євросоюзу розглядають можливість використання заморожених активів російських олігархів для фінансування робіт із відновлення інфраструктури України після війни.

Раніше прем'єр-міністр Британії закликав розробити "План Маршалла для України", який фінансуватиметься за рахунок майна російських олігархів.