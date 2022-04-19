Канада ввела санкції проти 14 росіян, у тому числі глави ЦБ Набіулліна та друга Путіна — Ролдугіна

Канада розширила список російських фізичних осіб, проти яких діятимуть санкції цієї країни. Про це повідомляє її уряд.

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У перелік включені глава російського ЦБ Ельвіра Набіулліна, друг президента РФ Володимира Путіна музикант Сергій Ролдугін, бізнесмени Петро Авен, Михайло Фрідман, Михайло Гуцерієв, Герман Хан, Олег Бойко, а також ще вісім російських фізичних осіб.

Обмежувальні заходи застосовані до Ігоря Макарова, Олександра Торшина, Олександра Пономаренка, Катерини Тихонової, Марії Воронцової, Марії Лаврової та Катерини Винокурової.

До цього Канада вже запроваджувала санкції проти членів Ради Федерації Росії, а також проти оборонних та промислових структур цієї країни.

Раніше влада Канади заборонила імпортувати російські нафтопродукти.

Водночас Канада також вирішила допомогти європейським країнам, які вирішили відмовитися від постачання енергоносіїв із Росії.

Зокрема, країна на 5% збільшить експорт нафти та газу, щоб замінити на ринку продукцію із РФ.