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Энергетика
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Замена "Газпрому": Канада в 2022 году увеличит экспорт нефти и газа

добыча нефти
Добыча нефти. Фото: ua.depositphotos.com

Канада поможет европейским союзникам, которые отказываются от российских энергоносителей. Для этого страна на 5% увеличит экспорт нефти и газа, чтобы заменить на рынке продукцию из РФ, сообщает Newswire.

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После вторжения войск РФ в Украину правительство Канады предприняло решительные действия, запретив импорт российской нефти, газа и нефтепродуктов, а также наложив санкции на режим РФ.

Канада также решила помочь европейским странам, решившим отказаться от поставок энергоносителей из России.

"В ответ на просьбы союзников о помощи в решении проблемы нехватки поставок из-за конфликта на Украине канадская промышленность имеет возможность постепенно увеличить свой экспорт нефти и газа в 2022 году", — заявили в министерстве природных ресурсов Канады. Запланировано, что поставки этих энергоносителей на внешний рынок в 2022 году вырастут примерно на 5%.

В эти же дни ФРГ резко сокращает поставки различных российских энергоносителей. В стране заявили, что в 2022 году Германия станет независимой от поставок нефти и угля из РФ.

Ранее немецкая энергокомпания E.ON, которая является самым крупным игроком на рынке Германии, также объявила об отказе покупать российский природный газ.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Сергей Горелов