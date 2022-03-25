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Германия планирует в 2022 году стать независимой от поставок нефти и угля из РФ
ФРГ резко сокращает поставки различных российских энергоносителей: нефти, природного газа, угля. Об этом сообщает DW.
Особенно быстро происходит отказ от нефти и угля из РФ.
"Компании завершают контракты с российскими поставщиками, не продлевают их и переходят на других поставщиков. И все это идет невероятными темпами", — заявил федеральный министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.
По его словам, к середине 2022 года импорт российской нефти в Германию должен уменьшится вдвое, а к концу года страна уже будет "практически независимой" от поставок из РФ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
К осени в ФРГ планируют также полностью отказаться от импорта российского угля.
Хабек считает, что пока нет возможности ввести эмбарго на газ из РФ, но к середине 2024 года Германия может достичь независимости от поставок и этого российского энергоносителя.
Напомним, третья по рыночной стоимости энергетическая компания Германии EnBW заявила, что не рассматривает новые контракты по поставкам газа из РФ, пока Россию возглавляет Владимир Путин.
Ранее немецкая энергокомпания E.ON, которая является самым крупным игроком на рынке Германии, также объявила об отказе покупать российский природный газ.
Фото: ua.depositphotos.com