Причина в Путине: немецкая компания EnBW не будет заключать контрактов с "Газпромом"

Третья по рыночной стоимости энергетическая компания Германии EnBW заявила, что не рассматривает новые контракты по поставкам газа из РФ, пока Россию возглавляет Владимир Путин. Об этом сообщает Reuters.

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"При таком руководстве не будет никаких новых контрактов на поставку с Россией", — заявил исполнительный директор компании Фрэнк Масти.

EnBW активизировала усилия по сокращению поставок российских угля и газа, но заявила, что пока не может компенсировать внезапное прекращение импорта, как более крупные немецкие компании.

"Германия еще какое-то время будет зависеть от импорта газа", — сказал Мастьо, добавив, что он приветствует усилия министерства экономики по проработке возможностей поставок сжиженного природного газа из Катара.

Компания начала диверсифицировать закупки угля в конце 2021 года, а существующие запасы обеспечат поставки в текущем году.

Что касается газа, EnBW заявила, что 20% энергоносителя в 2021 году были получены по прямым соглашениям с поставщиками из РФ, но эти объемы уменьшатся с 2023 года. Срок одного из таких контрактов истекает в конце 2022 года, а другого — в 2030 году.

Ранее Немецкая энергокомпания E.ON, которая является самым крупным игроком на рынке Германии, также объявила об отказе покупать российский природный газ

Но при этом канцлер Германии Олаф Шольц исключил немедленное прекращение импорта российских нефти и газа.