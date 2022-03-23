Причина в Путіні: німецька компанія EnBW не укладатиме контрактів з "Газпромом"

Третя за ринковою вартістю енергетична компанія Німеччини EnBW заявила, що не розглядає нових контрактів щодо постачання газу з РФ, поки Росію очолює Володимир Путін. Про це повідомляє Reuters.

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"При такому керівництві не буде жодних нових контрактів на постачання з Росією", - заявив і виконавчий директор компанії Френк Масті .

EnBW активізувала зусилля зі скорочення поставок російських вугілля та газу, але заявила, що поки що не може компенсувати раптове припинення імпорту, як більші німецькі компанії.

"Німеччина ще якийсь час залежатиме від імпорту газу", - сказав Мастьо, додавши, що він вітає зусилля міністерства економіки щодо опрацювання можливостей постачання зрідженого природного газу з Катару.

Компанія почала диверсифікувати закупівлі вугілля наприкінці 2021 року, а наявні запаси забезпечать постачання цього року.

Що стосується газу, EnBW заявила, що 20% енергоносія у 2021 році було отримано за прямими угодами з постачальниками з РФ, але ці обсяги зменшаться з 2023 року. Термін одного з таких контрактів спливає наприкінці 2022 року, а іншого — 2030 року.

Раніше Німецька енергокомпанія E.ON, що є найбільшим гравцем на ринку Німеччини, також оголосила про відмову купувати російський природний газ.

Але канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив негайне припинення імпорту російських нафти і газу.