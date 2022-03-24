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Энергетика
Дата публикации

В ЕС сомневаются в возможности платить рублями на российский газ

газопровод
Газопровод. Фото: ua.depositphotos.com

В Европе резко отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что при оплате за природный газ РФ перейдет к расчетам в рублях, сообщает ЭП.

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Во многих странах уверены, что рассчитываться в рублях — невозможно.

"Везде действуют твердые договоры, в которых указание валюты, в которой происходит оплата, является частью контракта", — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Такой возможности особо нет. Ямальский контракт, деталей которого я раскрывать не могу, предусматривает способ регулирования цены", — сказал глава польской нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский.

Премьер-министр Италии Марио Драги также считает, что перевод расчётов за природный газ в рубли будет считаться нарушением контрактов.

А премьер-министр Словении Янез Янша сказал, что ЕС не будет платить за природный газ в рублях. Он подчеркнул, что в Европе вряд ли кто-то знает, "как выглядят рубли".

Между тем отметил, что переход на оплату в рублях по контрактам на поставки газа может привести к изменению цены приобретаемого топлива.

"Если мы меняем условия контракта, то можно все заново обсуждать, в том числе и цены. Для меня самое главное, это чтобы цены упали. Сегодня цены совершенно оторваны от реальности, я рад, что Еврокомиссия выступила с предложениями, в том числе по введению ограничений цен на газ", – отметил премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

Напомним, по словам Путина, Россия продолжит поставлять энергоресурс в ряд стран, которые считаются "недружественными" в РФ, но теперь за рубли.

Япония также попала в список так называемых "недружественных стран РФ", потому что помогает Украине победить в войне с Россией. В ответ Россия потребовала от этой азиатской страны, так же как и от Европы, платить за газ российской валютой.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Сергей Горелов