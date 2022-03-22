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Украина будет продолжать транзит российского газа, пока это технически возможно, — Витренко
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина будет продолжать транзит российского газа, пока это технически возможно.
Об этом он сказал в комментарии Bloomberg.
По словам Витренко, российские войска в Украине очень осторожны с транзитной газовой инфраструктурой.
Он также отметил, что Украина сейчас полностью контролирует транзит газа, а "Газпром" использует законтрактованные мощности.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что 'это первое официальное заявление украинской стороны с начала войны с подтверждением, что транзит российского газа в ЕС будет продолжен.
Напомним, украинская сторона инициирует ограничения поставок российского газа в Европу через “Северный поток-1”. Для этого идут переговоры с европейскими и американскими партнерами.
Также срок действия долгосрочного контракта Польши с Россией на закупку газа заканчивается в декабре 2022 года и новых сделок с РФ не будет.
Кроме того, Болгария отказывается от переговоров по новому газовому соглашению с российским "Газпромом" по истечении действующего в конце 2022 года.
А немецкая энергокомпания E.ON, которая является самым крупным игроком на рынке Германии, также объявила об отказе покупать российский природный газ.