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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Німеччина планує у 2022 році стати незалежною від постачання нафти та вугілля з РФ

газопровід
Газопровід. Фото: ua.depositphotos.com

ФРН різко скорочує постачання різних російських енергоносіїв: нафти, газу, вугілля. Про це повідомляє DW.

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Особливо швидко відбувається відмова від нафти та вугілля з РФ.

"Компанії завершують контракти з російськими постачальниками, не продовжують їх і переходять на інших постачальників. І все це йде неймовірними темпами", - заявив федеральний міністр у справах економіки та захисту клімату ФРН Роберт Хабек.

За його словами, до середини 2022 року імпорт російської нафти до Німеччини має зменшитись удвічі, а до кінця року країна вже буде "практично незалежною" від постачання з РФ.

До осені у ФРН також планують повністю відмовитися від імпорту російського вугілля.

Хабек вважає, що поки що немає можливості ввести ембарго на газ з РФ, але до середини 2024 року Німеччина може досягти незалежності від поставок і цього російського енергоносія.

Нагадаємо, третя за ринковою вартістю енергетична компанія Німеччини EnBW заявила, що не розглядає нових контрактів щодо постачання газу з РФ, поки Росію очолює Володимир Путін.

Раніше німецька енергокомпанія E.ON, що є найбільшим гравцем на ринку Німеччини, також оголосила про відмову купувати російський природний газ.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Сергій Горєлов