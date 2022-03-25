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Заміна "Газпрому": Канада у 2022 році збільшить експорт нафти та газу
Канада допоможе європейським союзникам, котрі відмовляються від російських енергоносіїв. Для цього країна на 5% збільшить експорт нафти та газу, щоб замінити на ринку продукцію із РФ, повідомляє Newswire.
Після вторгнення військ РФ в Україну уряд Канади вдався до рішучих дій, заборонивши імпорт російської нафти, газу та нафтопродуктів, а також наклавши санкції на режим РФ.
Канада також вирішила допомогти європейським країнам, які вирішили відмовитися від постачання енергоносіїв з Росії.
"У відповідь на прохання союзників про допомогу у вирішенні проблеми нестачі постачань через конфлікт в Україні канадська промисловість має можливість поступово збільшити свій експорт нафти та газу у 2022 році", - заявили в міністерстві природних ресурсів Канади. Заплановано, що постачання цих енергоносіїв на зовнішній ринок у 2022 році зросте приблизно на 5%.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У ці дні ФРН різко скорочує постачання різних російських енергоносіїв. У країні заявили, що у 2022 році Німеччина стане незалежною від постачання нафти та вугілля з РФ.
Раніше німецька енергокомпанія E.ON, що є найбільшим гравцем на ринку Німеччини, також оголосила про відмову купувати російський природний газ.
Фото: ua.depositphotos.com