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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Заміна "Газпрому": Канада у 2022 році збільшить експорт нафти та газу

нафтові вишки
Нафтові вишки. Фото: ua.depositphotos.com

Канада допоможе європейським союзникам, котрі відмовляються від російських енергоносіїв. Для цього країна на 5% збільшить експорт нафти та газу, щоб замінити на ринку продукцію із РФ, повідомляє Newswire.

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Після вторгнення військ РФ в Україну уряд Канади вдався до рішучих дій, заборонивши імпорт російської нафти, газу та нафтопродуктів, а також наклавши санкції на режим РФ.

Канада також вирішила допомогти європейським країнам, які вирішили відмовитися від постачання енергоносіїв з Росії.

"У відповідь на прохання союзників про допомогу у вирішенні проблеми нестачі постачань через конфлікт в Україні канадська промисловість має можливість поступово збільшити свій експорт нафти та газу у 2022 році", - заявили в міністерстві природних ресурсів Канади. Заплановано, що постачання цих енергоносіїв на зовнішній ринок у 2022 році зросте приблизно на 5%.

У ці дні ФРН різко скорочує постачання різних російських енергоносіїв. У країні заявили, що у 2022 році Німеччина стане незалежною від постачання нафти та вугілля з РФ.

Раніше німецька енергокомпанія E.ON, що є найбільшим гравцем на ринку Німеччини, також оголосила про відмову купувати російський природний газ.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Сергій Горєлов