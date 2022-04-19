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Канада ввела санкции против 14 россиян, в том числе главы ЦБ Набиуллиной и друга Путина — Ролдугина
Канада расширила список российских физических лиц, против которых будут действовать санкции этой страны. Об этом сообщает ее правительство.
В перечень включены глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина, друг президента РФ Владимира Путина музыкант Сергей Ролдугин, бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Герман Хан, Олег Бойко, а также еще восемь российских физических лиц.
Ограничительные меры применены к Игорю Макарову, Александру Торшину, Александру Пономаренко, Катерине Тихоновой, Марии Воронцовой, Марии Лавровой и Екатерине Винокуровой.
До этого Канада уже вводила санкции против членов Совета Федерации России, а также против оборонных и промышленных структур этой страны.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее власти Канады запретили импортировать российские нефтепродукты.
В то же время Канада также решила помочь европейским странам, решившим отказаться от поставок энергоносителей из России.
В частности, страна на 5% увеличит экспорт нефти и газа, чтобы заменить на рынке продукцию из РФ.