Канада ввела санкции против 14 россиян, в том числе главы ЦБ Набиуллиной и друга Путина — Ролдугина

Канада расширила список российских физических лиц, против которых будут действовать санкции этой страны. Об этом сообщает ее правительство.

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В перечень включены глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина, друг президента РФ Владимира Путина музыкант Сергей Ролдугин, бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Герман Хан, Олег Бойко, а также еще восемь российских физических лиц.

Ограничительные меры применены к Игорю Макарову, Александру Торшину, Александру Пономаренко, Катерине Тихоновой, Марии Воронцовой, Марии Лавровой и Екатерине Винокуровой.

До этого Канада уже вводила санкции против членов Совета Федерации России, а также против оборонных и промышленных структур этой страны.

Ранее власти Канады запретили импортировать российские нефтепродукты.

В то же время Канада также решила помочь европейским странам, решившим отказаться от поставок энергоносителей из России.

В частности, страна на 5% увеличит экспорт нефти и газа, чтобы заменить на рынке продукцию из РФ.