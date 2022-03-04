В G7 есть согласие о необходимости отказываться от российского газа, — глава МИД Британии Лиз Трасс

США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада (страны G7) согласились с тем, что мир должен снизить зависимость от российского топлив (нефти и газа). Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Она считает, что таким образом мир поддержит Украину и одновременно подорвет российскую экономику.

"Нам нужно железное единство среди союзников в поддержку Украины. Я присоединяюсь к единому мнению Евросоюза касательно того, что Путин должен потерпеть неудачу в Украине и что мы будем продолжать использовать санкции, чтобы ослабить экономику и военную машину России", - отметила Трасс.

Она добавила, что глава РФ Владимир Путин уже понял, что его вторжение имеет последствия. В дополнение к одному из крупнейших в мире санкционных пакетов против России, как подчеркнула Трасс, ЕС продолжает усиливать давление на Россию.

Кроме того, Трасс уверена в победе Украины в войне с Россией. Она подчеркнула, что мир сделает все, чтобы Путин потерпел неудачу.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что его страна готовится к существенному сокращению импорта газа из России или вовсе откажется от российского энергоресурса.

В это связи стоит отметить, что оператор российского газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG объявила о банкротстве. Именно через СП-2 Россия собиралась поставлять газ в Европу в обход Украины, но теперь газопровод под санкциями, а его оператор - банкрот.

В свою очередь США продолжают вводить санкции против Путина, и приближенных к нему.

Все санкции вводят из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ранее, в среду, 2 марта, США ввели санкции, которые коснутся оборонной и нефтяной промышленностей России.