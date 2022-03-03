США ввели новые санкции против российских олигархов, которые спонсируют Путина

Министерство финансов США наложило санкции на российских бизнесменов, приближенных к главе РФ Владимиру Путину, а также на членов их семей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Санкции либо усилили, либо ввели против новых олигархов, которые оказывают прямую или косвенную финансовую поддержку правительству и президенту России.

"Помощь этих людей, членов их семей и других ключевых элит позволяет президенту Владимиру Путину продолжать ничем не спровоцированное вторжение в Украину. В рамках сегодняшней акции заблокированы три российские элиты, двое супругов, трое взрослых детей, шесть компаний", – отметили в ведомстве.

Также США ввели санкции в отношении 26 лиц, находящихся в России и Украине, и семи российских организаций в связи с усилиями Правительства РФ по распространению дезинформации и влиянию на общественное мнение.

В частности, под санкции попал друг Путина Алишер Усманов, который владеет одной из крупнейших в мире суперяхт, известной как Dilbar, и самолетом M-IABU. Оценочная стоимость этой суперяхты составляет от 600 до 735 миллионов долларов.

Санкции предусматривают, что любые операции, связанные с яхтой или самолетом, включая такие вещи, как техническое обслуживание, наем обслуживающего персонала, запрещены в США. Европейский Союз также включил Усманова в список.

Кроме того, санкции ввели и против давнего соратника Путина - Николая Токарева и его жены, и дочери. Новые ограничения ввели в отношении Бориса и Аркадия Ротенбергов, Сергея Чемезова, Игоря Шувалова, Евгения Пригожина и семьи. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также под санкциями.

Дополнительно США вводят санкции против 7 организаций, распространяющих пропаганду: Фонд стратегической культуры SDN и связанные с ним издания "Одна Родина", "Ритм Евразии" и "Журнал Камертон"; SouthFront; SDN InfoRos; Новый восточный прогноз; Восточный обзор; United World International; и Geopolitical.

Все санкции вводят из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. В среду, 2 марта, США ввели санкции, которые коснутся оборонной и нефтяной промышленностей России.

Также 2 марта США присоединились к Европе, закрыв небо для самолетов РФ. Кроме того, российских олигархов оставят без активов.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что согласовал немедленную выплату Министерством обороны США 350 млн долларов помощи для украинской армии. А Европейский Союз 28 февраля ввел санкции в отношении 26 граждан России за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.