США ввели нові санкції проти російських олігархів, які спонсорують Путіна

Міністерство фінансів США наклало санкції на російських бізнесменів, наближених до глави РФ Володимира Путіна, а також на членів їхніх сімей. Про це повідомила пресс-служба відомства.

Санкції або посилили, або ввели проти нових олігархів, які надають пряму чи непряму фінансову підтримку уряду та президентові Росії.

"Допомога цих людей, членів їхніх сімей та інших ключових еліт дозволяє президенту Володимиру Путіну продовжувати нічим не спровоковане вторгнення в Україну. У рамках сьогоднішньої акції заблоковано три російські еліти, двоє подружжя, троє дорослих дітей, шість компаній", - зазначили у відомстві.

Також США ввели санкції щодо 26 осіб, які перебувають у Росії та Україні, та семи російських організацій, які пов'язані с урядом РФ в плані поширення дезінформації та впливу на громадську думку.

Зокрема, під санкції потрапив друг Путіна Алішер Усманов, який володіє однією з найбільших у світі суперяхт, відомою як Dilbar, та літаком M-IABU. Оцінна вартість цієї суперяхти становить від 600 до 735 мільйонів доларів.

Санкції передбачають, що будь-які операції, пов'язані з яхтою або літаком, включаючи такі речі, як технічне обслуговування, найм обслуговуючого персоналу, заборонені США. Європейський Союз також включив Усманова до списку.

Крім того, санкції запровадили і проти давнього соратника Путіна – Миколи Токарєва та його дружини, та дочки. Нові обмеження запровадили щодо Бориса та Аркадія Ротенбергов, Сергія Чемезова, Ігоря Шувалова, Євгена Пригожина та сім'ї. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков також під санкціями.

Додатково США вводять санкції проти 7 організацій, які розповсюджують пропаганду: Фонд стратегічної культури SDN та пов'язані з ним видання "Одна Батьківщина", "Ритм Євразії" та "Журнал Камертон"; SouthFront; SDN InfoRos; Новий східний прогноз; Східний огляд; United World International; і геополітичні.

Усі санкції вводять через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. У середу, 2 березня, США ввели санкції, які стосуватимуться оборонної та нафтової промисловостей Росії.

Також 2 березня США приєдналися до Європи, закривши небо для літаків РФ. Окрім того, російських олігархів залишать без активів.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що погодив негайну виплату Міністерством оборони США 350 млн. доларів допомоги для української армії. А Європейський Союз 28 лютого ввів санкції щодо 26 громадян Росії за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.