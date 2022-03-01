Компания-оператор "Северного потока-2" объявила о банкротстве

Оператор российского газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG объявила о банкротстве. Об этом сообщила директор по экономике компании Сильвия Тальманн-Гут в интервью SRF.

"Компания была вынуждена объявить о банкротстве, и все 106 сотрудников были уволены. Вчера неправильно сказали о 140. Учитывая, что в Цуге базируются и другие российские компании, это может быть только началом", — сказала Тальманн-Гут.

Она объяснила, что Nord Stream стала неплатежеспособной из-за санкций США. Имеются ввиду еще те, которые ввели до начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Директор по экономике оператора СП2 считает, что банкротство Nord Stream 2 AG - это только начало для всех компаний, которые зависят от денег РФ. Она подчеркнула, что Швейцария, которая даже во время Второй мировой войны сохранила нейтралитет, но решила ввести санкции против РФ из-за войны в Украине, может оказать еще более негативное влияния на Россию.

"Трудно сказать, какие будут последствия. Анализируем, как именно цугские компании переплетаются с Россией. Санкции Швейцарии еще не сыграли свою роль. Поэтому я не исключаю, что пострадают и другие компании", - сказала Тальманн-Гут.

Отметим, что Российская Федерация инвестировала в "Северный поток-2" 10 миллиардов евро. Газопровод был готов к работе еще в 2021 году.

Вокруг "Северного потока-2" было много споров, ведь Россия, как считают украинские власти, использовала его как оружие. Газопровод осталось только сертифицировать, чтобы ввести в эксплуатацию. Но после того как глава государства-агрессора Владимир Путин признал независимость так называемых "Л/ДНР", страны начали вводить санкции против РФ.

22 февраля, по инициативе канцлера ФРГ Олафа Шольца, в Германии остановили сертификацию российского газопровода, что было связано с действиями РФ в отношении Украины. До этого Шольц заявлял, что газопровод "Северный поток-2" будет остановлен в случае эскалации ситуации в Украине.

После начала войны между Украиной и Россией 24 февраля против РФ ввели новые санкции, которые оказали мощное негативное влияние на экономику страны. Вскоре после этого сотрудников Nord Stream 2 AG начали массового увольнять, а СМИ сообщать, что СП2, скорее всего, никогда не введут в эксплуатацию.