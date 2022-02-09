Шольц подтвердил остановку "Северного потока-2" в случае военной эскалации в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что газопровод “Северный поток-2” не будет запущен, если Россия совершит полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом в эфире телеканала C-span заявил лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл.

"Хорошая новость заключается в том, что он (Олаф Шульц – Delo.ua) подтвердил то, что вчера сказал президент Джо Байден: если произойдет вторжение, "Северный поток-2" не будет продвигаться вперед", – сообщил Макконнелл.

В свою очередь, сам Шольц в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом США избегал прямого подтверждения того, что газопровод "Северный поток-2" будет остановлен в случае эскалации ситуации в Украине.

"В том, что касается санкций, мы будем действовать согласованно", – заявил Шольц.

Перед этим Байден после переговоров с Шольцом пообещал, что газопровод "Северный поток-2" не будет работать, если Россия "вторгнется" на территорию Украины.

После заявления Байдена цены на природный газ на европейских рынках резко выросли.

Напомним, Евросоюз подготовил пакет санкций против России, которые будут введены в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Он включает в себя ограничение доступа к иностранному капиталу и "экспортный контроль, особенно технических товаров". Под ограничительные меры может попасть и газопровод “Северный поток-2”.