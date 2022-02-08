Цены на газ в Европе подскочили после заявления Байдена о вероятности закрытия "Северного потока-2"

Цены на природный газ на европейских рынках резко выросли после заявлений президента США Джозефа Байдена о возможном закрытии газопровода "Северный поток-2" в случае полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, решение российского монополиста "Газпрома" сократить транзит газа через Украину до уровня, ниже контрактных объемов, также подтолкнуло цены на газ вверх.

Эти два фактора привели к тому, что на хабе TTF (Нидерланды) цена на газ выросла на 4,3%, до 997 долларов за тысячу кубометров.

Bloomberg отмечает, что в настоящее время Европа продолжает переживать энергетический кризис. После заявления Байдена трейдеры еще больше обеспокоены перспективой того, что Европа не сможет рассчитывать на "Северный поток-2" для смягчения последствий кризиса.

"США продолжали нагнетать обстановку в отношении энергетической безопасности Европы", — отмечает в своем докладе международная консалтинговая компания в области энергетики Alfa Energy Ltd.

В настоящее время "Северный поток-2" находится на рассмотрении регулирующих органов, при этом Россия сосредоточила возле границ с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. На фоне этого Байден после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом пообещал, что газопровод "Северный поток-2" не будет работать, если Россия "вторгнется" на территорию Украины.

В свою очередь РФ с целью ввести в эксплуатацию свой газопровод пытается оказать давление на институции Евросоюза.

Действия "Газпрома" привели к тому, что в конце января запасы газа в подземных хранилищах стран Евросоюза и Украины упали до исторических минимумов.

Из европейских ПГХ отобрано 71,8%, или 34,3 миллиарда кубометров газа, закачанного летом 2021 года.