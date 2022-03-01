Компанія-оператор "Північного потоку-2" оголосила про банкрутство

Оператор російського газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG оголосив про банкрутство. Про це повідомила директор з економіки компанії Сільвія Тальманн-Гут в інтерв'ю виданню SRF.

"Компанія була вимушена оголосити про банкрутство, і всіх 106 співробітників було звільнено. Вчора неправильно сказали про 140. З огляду на те, що в Цузі базуються й інші російські компанії, це може бути лише початком », - сказала Тальманн-Гут.

Вона пояснила, що Nord Stream стала неплатоспроможною через санкції США. Йдеться про ще ті, які ввели до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Директор з економіки оператора СП2 вважає, що банкрутство Nord Stream 2 AG – це лише початок для всіх компаній, які залежать від грошей РФ. Вона підкреслила, що Швейцарія, яка навіть під час Другої світової війни зберегла нейтралітет, але вирішила запровадити санкції проти РФ через війну в Україні, може вплинути ще на Росію.

"Важко сказати, які будуть наслідки. Аналізуємо, як саме цузькі компанії переплітаються з Росією. Санкції Швейцарії ще не зіграли своєї ролі. Тому я не відкидаю, що постраждають і інші компанії", - сказала Тальманн-Гут.

Зазначимо, що Російська Федерація інвестувала у "Північний потік-2" 10 мільярдів євро. Газопровід вже був готовий до роботи ще у 2021 році.

Навколо "Північного потоку-2" було багато суперечок, адже Росія, як вважає українська влада, використовувала його як зброю. Газопровід залишилося лише сертифікувати, щоби ввести в експлуатацію. Але після того, як глава держави-агресора Володимир Путін визнав незалежність так званих "Л/ДНР", країни почали запроваджувати санкції проти РФ.

22 лютого з ініціативи канцлера ФРН Олафа Шольца у Німеччині зупинили сертифікацію російського газопроводу, що було пов'язано з діями РФ щодо України. До цього Шольц заявляв, що газопровід "Північний потік-2" буде зупинено у разі ескалації ситуації в Україні.

Після початку війни між Україною та Росією 24 лютого проти РФ ввели нові санкції, які вплинули на економіку країни. Незабаром після цього співробітники Nord Stream 2 AG почали масово звільняти, а ЗМІ повідомляти, що СП2, швидше за все, ніколи не введуть в експлуатацію.