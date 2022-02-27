Німеччина збирається або повністю відмовитись від російського газу, або суттєво зменшити споживання, — Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що його країна готується до суттєвого скорочення імпорту газу з Росії або повністю відмовиться від російського енергоресурсу. Про це Шольц розповів у інтерв'ю газеті Bild.

Німецький уряд готується до цього та опрацьовує варіанти поступової відмови від імпорту російського газу. Зокрема, у Німеччині буде побудовано два LNG-термінали. Один – для отримання, другий – для регазифікації зрідженого газу. Крім того, Німеччина створить стратегічні обсяги запасу газу.

"Росія відчує, що заплатить велику ціну за початок війни в Україні", — наголосив Шольц, коментуючи варіанти відмови ФРН від газу РФ.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в ефірі українських телеканалів повідомила, що Шольц також розповів про ці наміри у Бундестазі 27 лютого.

"Ми дуже скоро диверсифікуватимемо джерела постачання енергії, щоб більше не залежати від російського газу. Німеччина — потужна індустріальна країна, це дуже складно, але ми зрозуміли, що потрібно йти цим шляхом. Наша остаточна мета – тільки відновлювані джерела енергії до 2045 року", — сказала Фельдгузен.

Вона додала, що російський газопровід "Північний потік-2" — проєкт, за який РФ заплатила близько 10 мільярдів євро, — так і не запустять, принаймні зараз точно про це в Європі навіть не думають.

Раніше президент США Джозеф Байден заявив, що глава РФ Володимир Путін дав світові стимул відмовитися від російського газу. Ці слова підтверджують рішення Німеччини зупинити сертифікацію російського газопроводу, яке ухвалили ще до початку війни між Росією та Україною.