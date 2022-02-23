"Путін дав світові стимул відмовитися від російського газу": Байден запроваджує санкції проти оператора "Північного потоку-2"

Президент США Джозеф Байден доручив своїй адміністрації запровадити санкції проти оператора російського газопроводу "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG.

Про це 23 лютого повідомила пресслужба Білого дому.

"Сьогодні я доручив своїй адміністрації ввести санкції щодо Nord Stream 2 AG та її посадових осіб. Цей крок — ще одна частина пакету санкцій у відповідь на дії Росії проти України. Як я ясно дав зрозуміти, ми без вагань зробимо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію", - сказав Байден.

Американський лідер наголосив, що це рішення він ухвалив в умовах тісного контакту з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Пізно увечері у вівторок, 22 лютого, Байден виступив зі зверненням, повідомивши про введення санкцій проти РФ. Тоді ж він пообіцяв, що Північний потік-2 не сертифікують.

За кілька годин до заяви американського президента з ініціативи Шольца у Німеччині зупинили сертифікацію російського газопроводу, що пов'язано з діями РФ щодо України.

Як з'ясувалося, після цього Байден та Шольц продовжили обговорювати варіанти тиску на РФ, щоб зупинити Кремль. В результаті було ухвалено рішення запровадити санкції проти Nord Stream 2 AG.

" Своїми діями президент Путін дав світу непереборний стимул відмовитися від російського газу та перейти до інших видів енергії . Я хочу подякувати канцлеру Шольцю за його тісне співробітництво та незмінну прихильність до притягнення Росії до відповідальності за її дії", - зазначив президент США.

Варто зазначити, що в РФ раніше вже реагували на рішення США та Німеччини вжити заходів для недопущення запуску СП2. Зокрема, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у своєму Twitter написав: "Канцлер ФРН Олаф Шольц доручив зупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2". Ну що ж. Ласкаво просимо до нового світу, в якому вже скоро європейці платитимуть 2000 євро за тисячу кубів газу.

Після таких заяв західних лідерів у Європі, як "пророкував" Медведєв, почали зростати ціни на енергоресурс. 23 лютого біржові ціни на газ на європейському хабі TTF знову перевищили позначку 1000 доларів за тисячу кубометрів.

Високі ціни на енергоресурси, зокрема, пов'язані з бажанням РФ запустити СП2. Газове ралі встигло спровокувати в Європі енергетичну кризу, наслідки якої відчуватимуться в ЄС та Україні навіть після завершення опалювального сезону.