"Путин дал миру стимул отказаться от российского газа": Байден вводит санкции против оператора "Северного потока-2"

Президент США Джозеф Байден поручил своей администрации ввести санкции против оператора российского газопровода "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG.

Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и ее должностных лиц. Этот шаг — еще одна часть пакета санкций в ответ на действия России против Украины. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию", - сказал Байден.

Американский лидер подчеркнул, что это решение он принял в условиях тесного контакта с канцлером Германии Олафом Шольцом. Поздно вечером во вторник, 22 февраля, Байден выступил с обращением, сообщив о введении санкций против РФ. Тогда же он пообещал, что "Северный поток-2" не сертифицируют.

За несколько часов до заявления американского президента по инициативе Шольца в Германии остановили сертификацию российского газопровода, что связано с действиями РФ в отношении Украины.

Как выяснилось, после этого Байден и Шольц продолжили обсуждать варианты давления на РФ, чтобы остановить Кремль. В результате было принято решение ввести санкции против Nord Stream 2 AG.

" Своими действиями президент Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа и перейти к другим видам энергии . Я хочу поблагодарить канцлера Шольца за его тесное сотрудничество и неизменную приверженность привлечения России к ответственности за ее действия", - отметил президент США.

Стоит отметить, что в РФ ранее уже реагировали на решение США и Германии принять меры для недопущения запуска СП2. В частности, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Twitter написал: "Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток-2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа".

После таких заявлений западных лидеров в Европе, как "предсказывал" Медведев, начали расти цены на энергоресурс. 23 февраля биржевые цены на газ на европейском хабе TTF снова превысили отметку 1000 долларов за тысячу кубометров.

Высокие цены на энергоресурсы, в том числе, связаны с желанием РФ запустить СП2. Газовое ралли успело спровоцировать в Европе энергетический кризис, последствия которого будут ощущаться в ЕС и Украине даже после завершения отопительного сезона.