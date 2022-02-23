Газ в Европе снова дороже $1000 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ на европейском хабе TTF снова превысили отметку 1000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

Так, в начале торгов утром 23 феврала на бирже ICE Futures цена зимнего фьючерса на спотовый индекс TTF достигла 83,3 евро за МВт, что соотвествует показателю 1009,7 долларов за тысячу кубометров. Дневной максимум индекса составил 88,695 евро за МВт, что соответствует 1075 долларов за тысячу кубов. Торги закрылись показателем 87,63 евро за МВт или 1062 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, президент США Джозеф Байден 22 февраля заявил, что решение РФ признать часть украинского Донбасса независимыми государствами — вопиющий случай. Поэтому США уже сейчас вводят жесткие санкции против России, а именно в отношении суверенного долга РФ и российских элит.

Кроме того, Байден заявил, что скандальный газопровод "Северный поток-2" не будет запущен. До этого по инициативе канцлера Олафа Шольца Германия остановила сертификацию газопровода.

Из-за признания Россией независимости "Л/ДНР" Европейский Союз ввел санкции против 351 депутата Государственной Думы России, а также в отношении 27 физических и юридических лиц. В тот же день Великобритания в ответ на признание Россией псевдореспублик приняла решение ввести новый пакет санкций против пяти основных банков Российской Федерации. Кроме того, ограничительные меры ввели против богатейших бизнесменов РФ: Геннадия Тимченко и семьи Ротенбергов.