США ввели санкції проти суверенного боргу РФ, а "Північний потік-2" не сертифікують: Байден зробив заяву у зв'язку із визнанням Росією "Л/ДНР"

Президент США Джозеф Байден увечері 22 лютого виступив з офіційною заявою щодо ситуації навколо України, на її кордонах, а також у зв'язку з визнанням Росією незалежності "Л/ДНР".

Байден роз'яснив, з чим Росія починає стикатися вже зараз через свою агресивну політику в центрі Європи. Американський президент заявив, що рішення РФ визнати українські регіони відокремленою державою є кричущим випадком.

Тому США вже зараз запроваджують жорсткі санкції проти Росії, а саме щодо суверенного боргу РФ та російських еліт.

Крім того, Байден заявив, що США вводять блокуючі санкції проти двох російських банків: ВЕБ та "воєнного банку".

"Ми вводимо фінансові та персональні санкції проти РФ: починаючи з середи, ми накладемо санкції на членів сімей та осіб, які брали участь у прийнятті рішення про незалежність "Л/ДНР", - додав Байден, оголошуючи список санкцій.

Щодо російського газопроводу "Північний потік-2" , то Байден заявив, що США та Німеччина працюють над тим, щоб СП-2 не був запущений. При цьому американський президент уже отримав обіцянку від канцлера ФРН Олафа Шольца, що газопровід не сертифікують у сучасних реаліях з Україною.

США не хочуть конфронтації з Росією, запевняє американський лідер, але країна чітко дає зрозуміти, що захищатиме своїх союзників, маючи на увазі Україну.

"Ми переконані, що Росія має намір просуватися на території України. Ми сподіваємося, що цього не буде, але 150 тисяч військ, як і раніше, на кордоні України", - зазначає президент США.

Він зізнався, що нові санкції також вдарять у США, зокрема він стурбований зростанням цін на нафту, бензин тощо. При цьому він докладе зусиль, щоб захищати американську економіку.

Байден також прокоментував нещодавнє звернення президента РФ Володимира Путіна, під час якого він повідомив, що визнає "Л/ДНР". Американський лідер вважає, що Путін засумнівався в існуванні України та намагається переписати історію.

"Вчора весь світ чітко почув, як Путін розуміє історію останніх 100 років, як він її спотворив. Я не буду зараз вдаватися у подробиці й обговорювати те, що він учора заявляв під час свого звернення до нації. Він безпосередньо напав на саме право України на існування", – наголосив Байден.

Незабаром після заяви Байдена Мінфін США оголосив про введення санкцій проти ВЕБ, Промзв'язку банку, а також 42 їхніх дочірніх компаній Росії.

Раніше також через визнання Росією незалежності "Л/ДНР" Європейський Союз запровадив санкції проти 351 депутата Державної думи Росії, а також щодо 27 фізичних та юридичних осіб.

За кілька годин до цього Великобританія у відповідь на визнання Росією псевдореспублік ухвалила рішення запровадити новий пакет санкцій проти п'яти основних банків Російської Федерації. Крім того, обмежувальні заходи ввели проти найбагатших бізнесменів РФ: Геннадія Тимченка та сім'ї Ротенбергів.

Нагадаємо, напередодні Байден також підписав указ, спрямований на заборону інвестицій, торгівлі та фінансування "ДНР" та "ЛНР".