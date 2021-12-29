В России заявили, что "Северный поток-2" готов к работе

Процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток – 2" завершилась 29 декабря. Глава российского монополиста "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что теперь газопровод полностью готов к эксплуатации.

Об этом сообщает российское издание "ТАСС" и пресс-служба Nord Stream 2.

"В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа", — говорится в сообщение оператора СП-2.

Миллера рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что в настоящее время обе нитки газопровода "находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации".

В свою очередь российский президент отметил, что как только "Северный поток-2" введут в эксплуатацию, цены на газ в Европе начнут снижаться.

Тем временем цены на газ на европейских рынках достигают новых рекордов. Накануне стоимость ресурса на бирже ICE Futures достигла нового исторического рекорда — 187,47 евро за МВт·ч, то есть $2272 долларов за тысячу кубометров. Украинские лидеры считают, что именно манипуляции с уменьшением поставок газа в Европу привели к скачкам цен. В то же время в России отрицают эту версию, но считают, что запуск СП-2 улучшит ситуацию.

Тем не менее, в России понимают, а в Украине уверены, что в скором времени "Северный поток-2" не запустят. В самой Германии заявляли, что соответствующее решение не будет принято в первом полугодии.

Отметим, что Федеральное сетевое агентство Германии 16 ноября 2021 года временно остановило процесс сертификации компании Nord Stream 2AG в качестве оператора российского газопровода "Северный поток-2".