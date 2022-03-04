У G7 є згода про необхідність відмовлятися від російського газу, - глава МЗС Британії Ліз Трасс

США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія та Канада (країни G7) погодилися з тим, що світ має знизити залежність від російського палива (нафти та газу). Про це повідомила глава Міністерства закордонних справ Британії Ліз Трас.

Вона вважає, що таким чином світ підтримає Україну та одночасно підірве російську економіку санкціями.

"Нам потрібна залізна єдність серед союзників на підтримку України. Я приєднуюсь до єдиної думки Євросоюзу щодо того, що Путін має зазнати невдачі в Україні і що ми продовжуватимемо використовувати санкції, щоб послабити економіку та військову машину Росії", - зазначила Трасс.

Вона додала, що глава РФ Володимир Путін уже зрозумів, що його вторгнення має наслідки. На додачу до одного з найбільших у світі санкційних пакетів проти Росії, як наголосила Трасс, ЄС продовжує посилювати тиск на Росію.

Крім того, Трас упевнена у перемозі України у війні з Росією. Вона наголосила, що світ зробить усе, щоб Путін зазнав невдачі.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що його країна готується до суттєвого скорочення імпорту газу з Росії або зовсім відмовиться від російського енергоресурсу.

У зв'язку з цим варто зазначити, що оператор російського газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG оголосила про банкрутство. Саме через СП-2 Росія збиралася постачати газ до Європи в обхід України, але тепер газопровід під санкціями, а його оператор – банкрут.

У свою чергу США продовжують вводити санкції проти Путіна і наближених до нього.

Усі санкції вводять через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Раніше, у середу, 2 березня, США запровадили санкції, що стосуються оборонної та нафтової промисловості Росії.