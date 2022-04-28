В США приняли законопроект, призывающий Байдена продать имущество российских олигархов, чтобы помочь Украине

Палата представителей Конгресса США в среду, 27 апреля, приняла законопроект, содержащий положения о том, что конфискованные у подсанкционных российских олигархов активы должны направляться на восстановление Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он уточнил, что за законопроект HR 6930, предусматривающий конфискацию активов российских подсанкционных юридических и физических лиц, проголосовало 417 конгрессменов США.

“Он предусматривает положения, в соответствии с которыми средства, которые были или будут конфискованы у иностранных лиц, на которые наложены американские санкции, должны направляться на восстановление Украины и предоставление гуманитарной помощи ее населению, а также других видов помощи нашему государству и его народу, включая военную помощь”, — сообщил Ермак.

Для вступления в силу этот законопроект должен быть принят Сенатом и подписан президентом США.

"Он рамочный, не устанавливает механизм, но четко закладывает политическую волю Конгресса и является первым и очень важным шагом в направлении предстоящей конфискации российских активов в пользу Украины", — подчеркнул Ермак.

Как пишет The New York Times, закон не имеет обязательной силы, но его принятие 417 голосами против 8 отразило желание американских конгрессменов, чтобы президент занял более агрессивную позицию, поскольку Соединенные Штаты и европейские союзники пытаются решить, что делать с российскими активами, захваченными в ответ на российское военное вторжение.

Отметим, в Канаде планируют изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, оказавшихся под санкциями. Вырученные деньги пойдут на восстановление Украины, которая пострадала от российского вторжения.

Отметим также, что политики Евросоюза рассматривают возможность использования замороженных активов российских олигархов для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры Украины после войны.

Ранее премьер-министр Британии призвал разработать "План Маршалла для Украины", который будет финансироваться за счет имущества российских олигархов.