У США ухвалили законопроект, який закликає Байдена продати майно російських олігархів, щоб допомогти Україні

Палата представників Конгресу США у середу, 27 квітня, ухвалила законопроект, що містить положення про те, що конфісковані у підсанкційних російських олігархів активи мають спрямовуватись на відновлення України.

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Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він уточнив, що за законопроект HR 6930, який передбачає конфіскацію активів російських юридичних та фізичних осіб, проголосувало 417 конгресменів США.

“Він передбачає положення, відповідно до яких кошти, які були або будуть конфісковані в іноземних осіб, на які накладені американські санкції, мають спрямовуватися на відновлення України та надання гуманітарної допомоги її населенню, а також інших видів допомоги нашій державі та її народу, включаючи військову допомогу”, – повідомив Єрмак.

Для набуття чинності цей законопроект має бути прийнятий Сенатом та підписаний президентом США.

"Він рамковий, не встановлює механізм, але чітко закладає політичну волю Конгресу і є першим і дуже важливим кроком у напрямку майбутньої конфіскації російських активів на користь України", - наголосив Єрмак.

Як пише The New York Times, закон не має обов'язкової сили, але його прийняття 417 голосами проти 8 ілюструє бажання американських конгресменів, щоб президент зайняв більш агресивну позицію, оскільки Сполучені Штати та європейські союзники намагаються вирішити, що робити з російськими активами, захопленими в у відповідь російське військове вторгнення.

Зазначимо, у Канаді планують змінити законодавство, щоб мати право продавати вилучені активи росіян, які опинилися під санкціями. Виручені гроші підуть на поновлення України, яка постраждала від російського вторгнення.

Зазначимо також, що політики Євросоюзу розглядають можливість використання заморожених активів російських олігархів для фінансування робіт із відновлення інфраструктури України після війни.

Раніше прем'єр-міністр Британії закликав розробити "План Маршалла для України", який фінансуватиметься за рахунок майна російських олігархів.