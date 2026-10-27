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Таксі за 1000 грн під час тривог не буде: влада обмежила зростання цін у Києві
Міністерство інфраструктури та Міністерство економіки підписали меморандум із провідними цифровими платформами перевезень Bolt, Uklon, Uber та OPTI. Максимальна надбавка до тарифу під час тривог та збоїв транспорту не перевищуватиме 75%.
Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
За його словами, обмеження діятимуть під час повітряних тривог, зупинки громадського транспорту, зокрема метрополітену, чи інших логістичних форс-мажорів у столиці, як це сталося після останньої атаки на Південний міст у Києві.
Оператори встановлюють граничну вартість поїздок
Документ передбачає встановлення "стелі", до якої може підніматися ціна за надзвичайних умов. Вона становитиме максимум 75% до базового тарифу.
Якщо базовий тариф за звичних умов без заторів становить 200 грн, то максимальна плата складатиме 350 грн, а при базовій вартості 300 грн — не більше 525 грн.
При цьому пасажири зберігають можливість самостійно регулювати ціну в додатках, але в межах встановленого ліміту.
Обмеження діятимуть і після відбою тривоги
Граничні межі цін діятимуть під час форс-мажору та щонайменше дві години після відбою тривоги червоного рівня або до повного відновлення руху громадського транспорту і мостів.
За словами урядовця, саме в цей період спостерігається найвищий попит на поїздки, коли містяни масово намагаються дістатися додому.
Нагадаємо, вночі 27 жовтня у Києві внаслідок ракетної атаки було пошкоджено інфраструктуру метрополітену та Південний міст. Через це рух поїздів обмежили на "зеленій" лінії метро, а згодом міст тимчасово перекрили для всього транспорту в обох напрямках.
Уряд доручив профільному міністерству прискорити відновлення Південного мосту в Києві, який зазнав пошкоджень унаслідок ракетної атаки. Для забезпечення транспортного сполучення між берегами Дніпра столиця також збільшує кількість автобусів і запускає додаткові рейси міської електрички.