Такси за 1000 грн во время тревог не будет: власти ограничили рост цен в Киеве

Министерство инфраструктуры и Министерство экономики подписали меморандум с ведущими цифровыми перевозочными платформами Bolt, Uklon, Uber и OPTI. Максимальная прибавка к тарифу во время тревог и сбоев транспорта не превысит 75%.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, ограничения будут действовать во время воздушных тревог, остановки общественного транспорта, в том числе метрополитена, или других логистических форс-мажоров в столице, как это произошло после последней атаки на Южный мост в Киеве.

Операторы устанавливают предельную стоимость поездок

Документ предусматривает установку "потолка", к которой может подниматься цена при чрезвычайных условиях. Она составит максимум 75% базового тарифа.

Если базовый тариф при обычных условиях без пробок составляет 200 грн, то максимальная плата будет составлять 350 грн, а при базовой стоимости 300 грн — не более 525 грн.

При этом пассажиры сохраняют возможность самостоятельно регулировать цену в приложениях, но в пределах установленного лимита.

Ограничения будут действовать и после отбоя тревоги

Предельные пределы цен будут действовать во время форс-мажора и не менее двух часов после отбоя тревоги красного уровня или до полного восстановления движения общественного транспорта и мостов.

По словам чиновника, именно в этот период наблюдается самый высокий спрос на поездки, когда горожане массово пытаются добраться домой.

Напомним, ночью 27 октября в Киеве в результате ракетной атаки былаповреждена инфраструктура метрополитена и Южный мост. Поэтому движение поездов ограничили на "зеленой" линии метро, а впоследствии мост временно перекрыли для всего транспорта в обоих направлениях.

Правительство поручило профильному министерству ускорить восстановление Южного моста в Киеве, который получил повреждения в результате ракетной атаки. Для обеспечения транспортного сообщения между берегами Днепра столица увеличивает количество автобусов и запускает дополнительные рейсы городской электрички.