Киев планирует выделить миллиард гривен на водные переправы через Днепр: кто будет определять места

Киев планирует направить 1 млрд. грн. на строительство комбинированных водных переправ через Днепр и подъездных путей к ним. Места размещения переправ будет определять военное командование.

Как пишет Dilo, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко по итогам заседания Совета обороны столицы.

"Сегодня состоялся Совет обороны столицы. Среди вопросов, которые рассмотрели, в частности - реализация проекта строительства комбинированных водных переправ через реку Днепр и подъездных путей к ним... Город же, по рекомендации правительства, найдет средства - 1 млрд грн на этот проект", - отметил Кличко.

По его словам, инициативу предложило государство, а правительство приняло соответствующее постановление.

Военное командование будет определять места для переправ. Их также будут согласовывать соответствующие органы, в частности, Киевская городская военная администрация.

Проект строительства водных переправ

20 октября Кабмин утвердил двухлетний экспериментальный проект по строительству комбинированных водных переправ и подъездных путей к ним.

Правительство рекомендовало Киевской городской и девяти областным военным администрациям предусмотреть в местных бюджетах на 2026 год средства на первоочередные работы.

Проект будет длиться не более двух лет со дня вступления в силу соответствующего постановления. Для строительства переправ и подъездных путей не нужно будет получать разрешительные документы. После завершения работ эти объекты также не требуют ввода в эксплуатацию.

Удары по мостам Киева

Россияне стали бить по мостам. Впервые РФ ударила по Южному мостуднем 1 октября - тогда оккупанты атаковали опорную часть моста. Вечером россияне ударили по мосту повторно - тогда было повреждено дорожное полотно, мостовую опору, отбойник и заграждение метрополитена.

Около 5 часов утра 2 октября россияне снова атаковали Южный мост. Поэтому в столице перекрыли Южный мост, мост Патона и мост Метро для общественного транспорта.

Утром 3 октября россияне также дроном ударили по Северному мосту в Киеве – было повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. В результате удара пострадали два человека.

Ночью 27 октября в Киеве в результате ракетной атаки былаповреждена инфраструктура метрополитена и Южный мост. Поэтому движение поездов ограничили на "зеленой" линии метро, а впоследствии мост временно перекрыли для всего транспорта в обоих направлениях.

Правительство поручило профильному министерству ускорить восстановление Южного моста в Киеве, который получил повреждения в результате ракетной атаки. Для обеспечения транспортного сообщения между берегами Днепра столица увеличивает количество автобусов и запускает дополнительные рейсы городской электрички.