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Правительство поручило ускорить ремонт Южного моста и усилить наземное сообщение в Киеве

Южный мост
Южный мост поврежден

Кабинет министров поручил профильному министерству ускорить восстановление Южного моста в Киеве, который получил повреждения в результате ракетной атаки в ночь на 27 октября. Для обеспечения транспортного сообщения между берегами Днепра столица увеличивает количество автобусов и запускает дополнительные рейсы городской электрички.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Что известно о повреждении Южного моста

По словам главы правительства, во время ночной атаки повреждения получили Южный мост и метрополитен. По информации Воздушных сил, российские войска применили к 16 баллистическим ракетам.

Рано утром 27 октября премьер-министр провел коммуникацию с городской администрацией и поручил ускорить восстановительные работы на мосту.

"Правительство оказывает необходимое содействие в восстановлении. Людям нужно свободное движение с одного берега на другой. Другие мосты работают, но нагрузка на них возросла", - отметил Корецкий.

Как изменилась работа транспорта в Киеве

Из-за поврежденийзеленая линия метро работает на участке от станции "Сырец" до "Выдубичей". Движение поездов от "Выдубичей" до "Красного хутора" приостановлено, а станции на этом участке используют как укрытие.

Чтобы снизить нагрузку на красную линию метро, в Киеве запустили временный автобусный маршрут. Также увеличили количество автобусов на маршрутах, которые теперь проходят через Дарницкий мост.

Кроме того, "Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы Kyiv City Express в часы пик – первые из них должны отправиться уже вечером 27 октября.

Правительство призвало усилить наземное сообщение

Премьер-министр призвал местные власти контролировать загруженность транспортной системы и при необходимости добавлять дублирующий наземный транспорт. Речь идет, в частности, о сообщении с действующими станциями метро и городской электричкой.

По словам Корецкого, приоритетом во время восстановления моста является обеспечение возможности для киевлян беспрепятственно добираться на работу и возвращаться домой.

Россия начала бить по мостам

Россияне стали бить по мостам. Впервые РФ ударила по Южному мостуднем 1 октября   - тогда оккупанты атаковали опорную часть моста. Вечером россияне ударили по мосту повторно - тогда было повреждено дорожное полотно, мостовую опору, отбойник и заграждение метрополитена.

Около 5 часов утра 2 октября россияне снова атаковали Южный мост. Поэтому в столице перекрыли Южный мост, мост Патона и мост Метро для общественного транспорта.

Мост попал под удар и вечером 2 октября.

Утром 3 октября россияне также дроном ударили по Северному мосту в Киеве – было повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. В результате удара пострадали два человека. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, другому госпитализировали.

Автор:
Ольга Опенько

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