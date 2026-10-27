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"Укрзалізниця" знову пробує придбати 80 цистерн для рідких вантажів на 90 млн грн
Філія “Центр забезпечення виробництва” АТ “Укрзалізниця” оголосила торги в електронній системі Prozorro на придбання 80 контейнерів-цистерн (танк-контейнерів).
Як пише Dilo,про це повідомляє RAIL.insider.
Очікувана вартість закупівлі становить 89,93 млн грн. Прийом конкурсних пропозицій від потенційних постачальників триватиме до 2 листопада включно.
Переможець аукціону буде зобов'язаний поставити спецконтейнери до 31 серпня 2027 року. Згідно з технічними умовами закупівлі, дата виготовлення цистерн має бути не раніше 2026 року.
Серед визначених пунктів поставки обладнання вказані ключові логістичні термінали компанії: Одеса-Ліски, Чоп-Ліски, Скнилів-Ліски та Мостиська ІІ.
Це вже не перша спроба залізничного оператора придбати зазначену партію з 80 контейнерів-цистерн.
Попередній тендер компанії виявився невдалим і був скасований через повну відсутність заявок від потенційних учасників.
Нагадаємо, в квітні філія "Центр забезпечення виробництва» АТ “Укрзалізниця” оголосила про закупівлю 80 спеціалізованих танк-контейнерів (цистерн). Планувалося, що оновлення дозволить компанії ефективніше транспортувати продукцію харчової промисловості та нафтопродукти, розширюючи пропозицію для бізнесу.