RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,54

+0,34

EUR

50,95

+0,38

Готівковий курс:

USD

46,26

45,93

EUR

51,70

51,35

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

"Укрзалізниця" знову пробує придбати 80 цистерн для рідких вантажів на 90 млн грн

цистерна
УЗ знову пробує придбати 80 танк-контейнерів для рідких вантажів / Укрзалізниця

Філія “Центр забезпечення виробництва” АТ “Укрзалізниця” оголосила торги в електронній системі Prozorro на придбання 80 контейнерів-цистерн (танк-контейнерів).

Як пише Dilo,про це повідомляє RAIL.insider.

Очікувана вартість закупівлі становить 89,93 млн грн. Прийом конкурсних пропозицій від потенційних постачальників триватиме до 2 листопада включно.

Переможець аукціону буде зобов'язаний поставити спецконтейнери до 31 серпня 2027 року. Згідно з технічними умовами закупівлі, дата виготовлення цистерн має бути не раніше 2026 року.

Серед визначених пунктів поставки обладнання вказані ключові логістичні термінали компанії: Одеса-Ліски, Чоп-Ліски, Скнилів-Ліски та Мостиська ІІ.

Це вже не перша спроба залізничного оператора придбати зазначену партію з 80 контейнерів-цистерн.

Попередній тендер компанії виявився невдалим і був скасований через повну відсутність заявок від потенційних учасників.

Нагадаємо, в квітні філія "Центр забезпечення виробництва» АТ “Укрзалізниця” оголосила про закупівлю 80 спеціалізованих танк-контейнерів (цистерн). Планувалося, що оновлення дозволить компанії ефективніше транспортувати продукцію харчової промисловості та нафтопродукти, розширюючи пропозицію для бізнесу.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності