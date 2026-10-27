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"Укрзализныця" снова пытается приобрести 80 цистерн для жидких грузов на 90 млн грн

цистерна
УЗ снова пробует приобрести 80 танк-контейнеров для жидких грузов / Укрзалізниця

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" объявил торги в электронной системе Prozorro на приобретение 80 контейнеров-цистерн (танк-контейнеров).

Как пишет Dilo, об этом сообщает RAIL.insider.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 89,93 млн грн. Прием конкурсных предложений от потенциальных поставщиков продлится до 2 ноября включительно.

Победитель аукциона будет обязан поставить спецконтейнер до 31 августа 2027 года. Согласно техническим условиям закупки, дата изготовления цистерн должна быть не раньше 2026 года.

Среди определенных пунктов поставки оборудования указаны ключевые логистические терминалы компании: Одесса-Лески, Чоп-Лески, Скнилов-Лески и Мостиска II.

Это уже не первая попытка железнодорожного оператора приобрести указанную партию из 80 контейнеров-цистерн.

Предыдущий тендер компании оказался неудачным и был упразднен из-за полного отсутствия заявок от потенциальных участников.

Напомним, в апреле филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" объявил о закупке 80 специализированных танк-контейнеров (цистерн). Планировалось, что обновление позволит компании эффективнее транспортировать продукцию пищевой промышленности и нефтепродукты, расширяя предложение для бизнеса.

Автор:
Татьяна Бессараб

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