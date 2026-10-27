У 200 тысяч российских компаний и предпринимателей закончились деньги на выплату долгов

В России замедление экономики, спад доходов и высокие процентные ставки привели к тому, что около 200 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей упустили возможность своевременно рассчитываться по банковским кредитам.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Time.

По состоянию на 1 августа 2026 года 28% всех заемщиков в российских банках испытывали трудности с погашением ссуд. С начала года этот показатель вырос на 4 процентных пункта, против довоенного периода увеличился более чем вдвое и стал рекордным за все семь лет доступной официальной статистики. За годы войны категория проблемных должников пополнилась более чем на 140 тысяч предпринимателей и компаний, а по сравнению с 2019 годом их количество выросло вчетверо (плюс 150 тысяч).

Аналитики указывают, что военный бум в российской экономике 2023–2024 годов окончательно иссяк: годовые темпы роста ВВП свыше 4% замедлились до 0,6% в первом полугодии этого года.

В то же время гражданские отрасли промышленности стагнируют или сокращаются с 2024 года, а прибыль бизнеса падает второй год подряд. По данным Росстата, сальдовый финансовый результат (прибыль минус убытки) за январь-июнь составил 12 трлн рублей, что на 1 трлн меньше, чем в прошлом, и на 3 трлн ниже уровня первого полугодия 2024 года.

Волна корпоративных дефолтов и жесткая политика Центробанка

Нехватка средств на обслуживание дорогостоящих кредитов уже повлекла серию невыплат на рынке корпоративных облигаций: за январь-сентябрь технический дефолт допустили 33 компании (на 9 больше, чем за весь прошлый год), при этом 17 из них перешли в состояние полноценного дефолта.

Агентство прогнозирует дальнейшее нарастание кредитных рисков, поскольку возобновление роста экономики не ожидается: Министерство экономического развития РФ прогнозирует на следующий год лишь 1,2% роста ВВП при фактической стагнации инвестиций (+0,2%).

В то же время, Центробанк РФ на заседании 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% и повысил ориентир на следующий год до 12,5–13,5%, отказавшись от предыдущих планов снизить ее до 8–9%.

Сам российский регулятор также фиксирует накопление некачественных активов на банковских балансах: хотя сугубо просроченная задолженность компаний составляет 3,7%, более широкий показатель проблемных ссуд уже достиг 12,9%. Только за август портфель проблемных кредитов увеличился на 0,6 триллиона рублей, преимущественно в результате ухудшения финансового состояния предприятий угольной отрасли и электроэнергетики.

Напомним, ранее сообщалось, что в России каждая пятая компания готовит увольнение работников из-за налогов на войну: в 2027 году оптимизировать штат планируют 19,3% организаций.