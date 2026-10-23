В России каждая пятая компания готовит увольнение работников из-за налогов на войну

Российские предприятия готовятся к оптимизации персонала из-за роста налоговой нагрузки и всеобщей депрессии в экономике. В 2027 году сокращать штат планируют 19,3% организаций, то есть практически каждая пятая компания.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Еще 38,5% опрошенных предприятий намерены не замещать увольняемых работников по собственному желанию, а 23,1% планируют жестко ограничить новый наем.

Компенсировать потерю кадров бизнес пытается за счет технологий. 50,1% компаний собираются передать им часть функций сотрудников, а 46,2% - автоматизировать или роботизировать производственные процессы и сферу услуг. При этом почти 40% рассчитывают сократить расходы без дополнительных финансовых вложений.

В то же время, компании заявляют об исчерпании резервов: 32% предприятий использовали все очевидные возможности для экономии, 34,5% опасаются ухудшения качества товаров и услуг, а 26,8% — потери ключевых специалистов.

Приоритетами на 2027 год бизнес называет сдерживание расходов (42,2%), улучшение денежного потока (39,7%) и снижение себестоимости (38,5%). В целом урезать административные бюджеты планируют 52,6% организаций, искать альтернативных поставщиков — 49,9%, а пересматривать условия действующих контрактов — 41%. Опрос охватил 637 компаний промышленной, строительной и торговой отраслей, из которых около 40% имеют годовой оборот от 1 до 15 млрд рублей.

Стагнация после военного разогрева и фискальное давление

Экономика агрессора окончательно застопорилась после военного стимулирования 2023-2024 годов, когда Кремль выделил рекордные с советских времен бюджетные средства на войну в Украине. По оценке Минэкономразвития РФ рост ВВП за январь-август 2026 года замедлился до 0,6% и останется на этом уровне по итогам года, а в 2027-м прогнозируется на уровне лишь 1,4%.

Для покрытия военных расходов власти продолжают усиливать фискальное давление на предпринимателей. С 1 января 2026 года правительство повысило ставку НДС с 20 до 22% и провело налоговую реформу малого бизнеса, лишив сотни тысяч предпринимателей права пользоваться упрощенной системой налогообложения.

В 2027 году власти РФ планируют ввести налог на "сверхдоходы" для производителей цемента, удобрений и золотодобывающих компаний, поднять до 22% максимальную ставку налога на доходы физлиц по пассивным поступлениям (включая банковские вклады), а также установить 22% НДС на заказ в иностранных онлайн.

Предыдущие налоговые ужесточения не спасли бюджет от дефицита, который в текущем году уже достиг отметки в 7,3 трлн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что налоговая служба РФ увеличила сборы с крупного бизнеса на 337% из-за рекордной дыры в бюджете, вызванной огромными расходами на финансирование войны против Украины.