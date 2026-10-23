UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,05

+0,03

EUR

50,44

--0,13

Наличный курс:

USD

45,40

45,26

EUR

51,10

50,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

В России каждая пятая компания готовит увольнение работников из-за налогов на войну

рубль
В России каждая пятая компания готовит увольнение работников из-за налогов на войну / Depositphotos

Российские предприятия готовятся к оптимизации персонала из-за роста налоговой нагрузки и всеобщей депрессии в экономике. В 2027 году сокращать штат планируют 19,3% организаций, то есть практически каждая пятая компания.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Еще 38,5% опрошенных предприятий намерены не замещать увольняемых работников по собственному желанию, а 23,1% планируют жестко ограничить новый наем.

Компенсировать потерю кадров бизнес пытается за счет технологий. 50,1% компаний собираются передать им часть функций сотрудников, а 46,2% - автоматизировать или роботизировать производственные процессы и сферу услуг. При этом почти 40% рассчитывают сократить расходы без дополнительных финансовых вложений.

В то же время, компании заявляют об исчерпании резервов: 32% предприятий использовали все очевидные возможности для экономии, 34,5% опасаются ухудшения качества товаров и услуг, а 26,8% — потери ключевых специалистов.

Приоритетами на 2027 год бизнес называет сдерживание расходов (42,2%), улучшение денежного потока (39,7%) и снижение себестоимости (38,5%). В целом урезать административные бюджеты планируют 52,6% организаций, искать альтернативных поставщиков — 49,9%, а пересматривать условия действующих контрактов — 41%. Опрос охватил 637 компаний промышленной, строительной и торговой отраслей, из которых около 40% имеют годовой оборот от 1 до 15 млрд рублей.

Стагнация после военного разогрева и фискальное давление

Экономика агрессора окончательно застопорилась после военного стимулирования 2023-2024 годов, когда Кремль выделил рекордные с советских времен бюджетные средства на войну в Украине. По оценке Минэкономразвития РФ рост ВВП за январь-август 2026 года замедлился до 0,6% и останется на этом уровне по итогам года, а в 2027-м прогнозируется на уровне лишь 1,4%.

Для покрытия военных расходов власти продолжают усиливать фискальное давление на предпринимателей. С 1 января 2026 года правительство повысило ставку НДС с 20 до 22% и провело налоговую реформу малого бизнеса, лишив сотни тысяч предпринимателей права пользоваться упрощенной системой налогообложения.

В 2027 году власти РФ планируют ввести налог на "сверхдоходы" для производителей цемента, удобрений и золотодобывающих компаний, поднять до 22% максимальную ставку налога на доходы физлиц по пассивным поступлениям (включая банковские вклады), а также установить 22% НДС на заказ в иностранных онлайн.

Предыдущие налоговые ужесточения не спасли бюджет от дефицита, который в текущем году уже достиг отметки в 7,3 трлн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что налоговая служба РФ увеличила сборы с крупного бизнеса на 337% из-за рекордной дыры в бюджете, вызванной огромными расходами на финансирование войны против Украины.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности