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У Росії кожна п'ята компанія готує звільнення працівників через податки на війну

рубль
У Росії кожна п'ята компанія готує звільнення працівників через податки на війну / Depositphotos

Російські підприємства готуються до оптимізації персоналу через зростання податкового навантаження та загальну депресію в економіці. У 2027 році скорочувати штат планують 19,3% організацій, тобто практично кожна п'ята компанія.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Ще 38,5% опитаних підприємств мають намір не заміщати працівників, які звільняються за власним бажанням, а 23,1% планують жорстко обмежити новий найм. 

Компенсувати втрату кадрів бізнес намагається за рахунок технологій. 50,1% компаній збираються передати їм частину функцій співробітників, а 46,2% — автоматизувати чи роботизувати виробничі процеси та сферу послуг. При цьому майже 40% розраховують скоротити витрати взагалі без додаткових фінансових вкладень.

Водночас компанії заявляють про вичерпання резервів: 32% підприємств використали всі очевидні можливості для економії, 34,5% побоюються погіршення якості товарів та послуг, а 26,8% — втрати ключових фахівців. 

Пріоритетами на 2027 рік бізнес називає стримування видатків (42,2%), покращення грошового потоку (39,7%) та зниження собівартості (38,5%). Загалом урізати адміністративні бюджети планують 52,6% організацій, шукати альтернативних постачальників — 49,9%, а переглядати умови діючих контрактів — 41%. Опитування охопило 637 компаній промислової, будівельної та торговельної галузей, із яких близько 40% мають річний оборот від 1 до 15 млрд рублів.

Стагнація після воєнного розігріву та фіскальний тиск

Економіка агресора остаточно застопорилася після воєнного стимулювання 2023–2024 років, коли Кремль виділив рекордні з радянських часів бюджетні кошти на війну в Україні. За оцінкою Мінекономрозвитку РФ, зростання ВВП за січень–серпень 2026 року сповільнилося до 0,6% і залишиться на цьому рівні за підсумками року, а у 2027-му прогнозується на рівні лише 1,4%.

Для покриття воєнних витрат влада продовжує посилювати фіскальний тиск на підприємців. Із 1 січня 2026 року уряд підвищив ставку ПДВ з 20 до 22% та провів податкову реформу малого бізнесу, позбавивши сотні тисяч підприємців права користуватися спрощеною системою оподаткування.

У 2027 році влада РФ планує запровадити податок на "надприбутки" для виробників цементу, добрив і золотодобувних компаній, підняти до 22% максимальну ставку податку на доходи фізосіб із пасивних надходжень (включно з банківськими вкладами), а також встановити 22% ПДВ на замовлення в іноземних онлайн-магазинах. 

Попередні податкові посилення не врятували бюджет від дефіциту, який у поточному році вже досяг позначки у 7,3 трлн рублів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що податкова служба РФ збільшила збори з великого бізнесу на 337% через рекордну діру в бюджеті, спричинену величезними витратами на фінансування війни проти України.

Автор:
Максим Кольц

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