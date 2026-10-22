Налоговая РФ увеличила сборы по крупному бизнесу на 337% из-за рекордной дыры в бюджете

Федеральная налоговая служба (ФПС) России резко усилила давление на крупнейшие компании страны, пытаясь компенсировать кассовый разрыв госказны, вызванный рекордным ростом военных расходов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

В первом полугодии по итогам контрольно-аналитической работы ведомства поступления от крупного бизнеса (предприятий с годовым доходом более 35 млрд рублей, в том числе нефтегазовых гигантов и ритейла) выросли в 4,4 раза, или на 337% в годовом исчислении – до 91 млрд рублей. Одновременно количество выездных проверок увеличилось на 83% - до 55 рейдов.

Общие поступления от налогового контроля всех категорий предприятий достигли 326 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в прошлом. Как пояснили в ведомстве, налоговики выявляют финансовые риски и требуют от компаний "добровольно" доплатить денежные средства до начала выездной инспекции, угрожая полноценными ревизиями на местах.

Усилению давления способствует цифровизация контроля операций и контрагентов, а также увеличение претензий по уплате не только НДС, но и налога на прибыль.

Рекордный дефицит и скачок военных ассигнований

Фискальный прессинг проходит на фоне критического состояния российских финансов. По оценкам Минфина РФ, дефицит госбюджета в 2026 году достигнет рекордных с начала вторжения в Украину 7,3 трлн рублей (3,2% ВВП), а в 2027-м составит 5,5 трлн рублей (2,2% ВВП).

Чтобы привлечь дополнительные ресурсы, правительство агрессора планирует ввести "налог на сверхдоходы" для производителей удобрений, цемента и золотодобывающих предприятий, поднять до 22% ставку НДФЛ на "пассивные доходы" граждан (в том числе банковские вклады) и ввести 22-процентный НДС для заказов в иностранных. Эти шаги должны принести в казну 1,5 трлн рублей в 2027 году.

Все аккумулированные средства направляются на финансирование войны. Согласно проекту бюджета, на следующий год каждый третий рубль пойдет на армию. Расходы по статье "национальная оборона" возрастут с 12,9 трлн до 17,1 трлн рублей, а за трехлетний период 2027-2029 годов военная смета достигнет 50 трлн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне не хотят открывать собственный бизнес после повышения налогов на фоне того, как дефицит бюджета России достиг почти 6,5 трлн рублей, что привело к массовому отказу граждан от собственного дела в пользу наемного труда.