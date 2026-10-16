Налог на смартфоны и ноутбуки: РФ ищет деньги на войну из-за нового сбора на гаджеты

Министерство промышленности и торговли РФ утвердило введение с 1 декабря 2026 нового "технологического сбора" на потребительскую электронику, чтобы найти дополнительные ресурсы для наполнения дефицитного бюджета.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Согласно документу, сбор на каждый смартфон составит 250 рублей (около $2,7), а на ноутбук – 500 рублей (около $5,4). Если же устройства не внесены в государственную систему маркировки, суммы растут почти вдвое – до 496 рублей ($5,4) и 992 рублей ($10,8) соответственно. Обычные кнопочные мобильные телефоны обложат сбором в 50 рублей ($0,5) или 100 рублей ($1,1) без маркировки, а проводные аппараты – 100 и 198 рублей ($2,1) соответственно.

Согласно проекту закона о бюджете, который в конце сентября внесли в Госдуму, за счет технологического сбора правительство рассчитывает получить 37,5 миллиарда рублей (свыше 407 млн) к концу 2029 года: 1,06 миллиарда рублей ( 11,5 млн) в этом году, 11,67 миллиарда рублей ( 127 млн) следующего также по 12,38 миллиарда рублей ( 134 млн) ежегодно в 2028–2029 годах.

Сокращение планов и реальные затраты

Первоначальные планы российских властей были значительно выше: 88 миллиардов рублей (около $956 млн) в первый год действия сбора и 110 миллиардов рублей (около $1,2 млрд) ежегодно в дальнейшем.

Как пояснила генеральный директор холдинга контрактной разработки электроники "SDN Global" Ольга Квашенкона, подсчеты Минфина РФ базировались на ежегодном ввозе 25–30 миллионов смартфонов, 3,5–4 миллионов ноутбуков, а также серверного и сетевого оборудования.

Однако, когда министерство перешло к подготовке конкретных документов, из-под действия сбора полностью вывели электронно-компонентную базу, печатные платы и технологическое оборудование. В результате новый платеж полностью ляжет на конечных покупателей бытовой техники.

Власти декларируют целью сбора поиск средств в поддержку собственной электронной и радиоэлектронной промышленности. Однако по оценке Квашенконой, на такие деньги построить современный завод чипов невозможно: даже зрелые по нынешним меркам технологические процессы в 90, 65 и 28 нанометров требуют инвестиций в производство не менее 150–300 миллиардов рублей (от $1,6 до $3,2 млрд).

Сокращение гражданских статей ради армии

Деньги остро нужны федеральному бюджету, в который заложены рекордные 50 триллионов рублей (свыше $540 млрд) расходов на армию в ближайшие три года при суммарном дефиците в 10,8 триллиона рублей (около $117 млрд). В частности, дыра в казне в следующем году составит 5,4 триллиона рублей ($58,7 млрд), в 2028 году - 5,1 триллиона рублей ($55,4 млрд), а в 2029 году - 5,3 триллиона рублей ($57,6 млрд).

Чтобы профинансировать военные нужды, правительство РФ в следующем году урезает расходы на поддержку национальной экономики на 148 миллиардов рублей ($1,6 млрд), на систему ЖКХ – на 167 миллиардов рублей ($1,8 млрд), на здравоохранение – на 59 миллиардов рублей ($641 млн), а на социальную поддержку граждан – на 4,9 млрд.

Кроме того, власти запланировали налог на сверхприбыли для крупного бизнеса, повышение ставки НДФЛ на пассивные доходы (включая банковские вклады) и 22-процентный НДС для покупок в иностранных интернет-магазинах. В целом от этих мер российский Минфин ожидает получить 1,5 триллиона рублей ($16,3 млрд) в следующем году и 3,7 триллиона рублей ($40,2 млрд) за три года.

Напомним, ранее сообщалось, что российские власти надеялись получить от производителей и импортеров электроники более 1,47 миллиарда долларов США (136 млрд рублей) в течение следующих шести лет благодаря введению технологического сбора, оценивая ежегодные поступления в казну в 246 миллионов долларов (22,7 млрд рублей).