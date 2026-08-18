В РФ соберут более 130 млрд рублей в бюджет с помощью нового налога на электронику

Российские власти рассчитывают в течение следующих шести лет получить от производителей и импортеров электроники 136 млрд рублей благодаря введению нового технологического сбора. Ежегодные поступления в казну оцениваются в 22,7 млрд рублей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Новый платеж начнут взимать с 1 декабря 2026 г. при ввозе в Россию электронных компонентов и готовой продукции, а также в случае их производства внутри страны.

Параметры сбора и переноса сроков

Собранные средства в российском Минфине планируют направить на развитие радиоэлектронной промышленности, непосредственно обеспечивающей потребности военно-промышленного комплекса страны:

Дифференцированные ставки: размер платежа будет зависеть от торговой марки, модели и технических характеристик устройства, а максимальная ставка будет составлять до 5 тыс. рублей за единицу товара.

Отсрочка из-за выборов: сначала введение сбора планировали на 1 сентября 2026 года, однако запуск отложили на три месяца, чтобы не провоцировать рост цен перед сентябрьскими выборами в Госдуму РФ.

Критика со стороны рынка

Отраслевые ассоциации предупреждают о резком удорожании техники и рисках монополизации. В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) отмечают, что привязка к конкретным брендам позволит устанавливать "заградительные" тарифы до 5 тыс. рублей на отдельные иностранные марки.

В то же время в Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий подчеркивают отсутствие каких-либо четких механизмов распределения средств на модернизацию производственных линий.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне массово избегают налогов, а количество дел побило рекорд за 12 лет. В РФ стремительно растет судебная практика по взысканию налоговой задолженности с граждан на фоне усиления фискального давления.