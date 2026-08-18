- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
У РФ зберуть понад 130 млрд рублів до бюджету за допомогою нового податку на електроніку
Російська влада розраховує протягом наступних шести років отримати від виробників та імпортерів електроніки 136 млрд рублів завдяки запровадженню нового технологічного збору. Щорічні надходження до скарбниці оцінюються у 22,7 млрд рублів.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.
Новий платіж почнуть стягувати з 1 грудня 2026 року під час ввезення до Росії електронних компонентів і готової продукції, а також в разі їхнього виробництва всередині країни.
Параметри збору та перенесення строків
Зібрані кошти в російському Мінфіні планують спрямувати на розвиток радіоелектронної промисловості, яка безпосередньо забезпечує потреби військово-промислового комплексу країни:
- Диференційовані ставки: розмір платежу залежатиме від торгової марки, моделі та технічних характеристик пристрою, а максимальна ставка становитиме до 5 тис. рублів за одиницю товару.
- Відтермінування через вибори: спочатку введення збору планували на 1 вересня 2026 року, проте запуск відклали на три місяці, щоб не провокувати зростання цін перед вересневими виборами до Держдуми РФ.
Критика з боку ринку
Галузеві асоціації попереджають про різке подорожчання техніки та ризики монополізації. В Асоціації торговельних компаній і товаровиробників електропобутової та комп'ютерної техніки (РАТЕК) зазначають, що прив'язка до конкретних брендів дасть змогу встановлювати "загороджувальні" тарифи до 5 тис. рублів на окремі іноземні марки.
Водночас в Асоціації підприємств комп'ютерних та інформаційних технологій підкреслюють відсутність будь-яких чітких механізмів розподілу коштів на модернізацію виробничих ліній.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни масово уникають податків, а кількість справ побила рекорд за 12 років. У РФ стрімко зростає судова практика щодо стягнення податкової заборгованості з громадян на тлі посилення фіскального тиску.