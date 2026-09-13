Міноборони підтвердило затримки виплат за "єБали": що буде з боргами перед виробниками

Міністерство оборони підтвердило окремі технічні затримки з оплатою поставок за програмою "єБали", однак запевнило, що кошти на неї передбачені до кінця року, а всі належні виробникам виплати будуть проведені.

Про це інформує Dilo з посиланням на Міноборони.

У відомстві пояснили, що затримки пов'язані, зокрема, з планами рефінансувати програму за рахунок кредитних коштів Європейського Союзу. Це потребує додаткових процедур. Ще одним чинником Міноборони називає планові зміни до "бальної системи".

Міністерство також заявило, що працює з Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо реалізації програми.

За даними Міноборони, від часу інтеграції "єБалів" з Brave1 Market військові замовили понад 750 тис. одиниць техніки та обладнання на суму понад 51,9 млрд грн.

Обсяг уже поставленої техніки становить майже 40 млрд грн. Програмою скористалися понад 400 підрозділів, а середній строк постачання продукції зі складу становить 7–10 днів.

Через "єБали" військові можуть самостійно замовляти дрони, засоби РЕБ, наземні роботизовані комплекси та іншу техніку безпосередньо у виробників.

У Міноборони наголошують, що стабільне фінансування програми та своєчасна оплата поставок залишаються пріоритетом, оскільки від цього залежить як забезпечення бойових підрозділів, так і робота українських оборонних компаній.

Що передувало

Напередодні виконавчий директор "Української ради зброярів" Ігор Федірко заявив, що українські виробники фіксують затримки з оплатою вже поставленої за "єБали" продукції. За його словами, борги перед окремими компаніями становлять від 24 млн грн до сотень мільйонів гривень.

Федірко зазначав, що проблема особливо відчутна для невеликих виробників, яким ці кошти потрібні для виплати зарплат, закупівлі комплектуючих та продовження виробництва. У частини компаній, за його словами, вже виникли труднощі з оплатою праці.

Він пов'язував затримки зі змінами до бюджетного законодавства, які набрали чинності 24 червня. Після них напрями використання 60% військового ПДФО, що надходять Міноборони, та 30%, які отримує Держспецзв'язку, мають погоджуватися парламентським комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Оскільки "єБали" фінансуються з частки Міноборони, цей напрям також підпав під процедуру погодження. За словами Федірка, закон при цьому не встановлює строку, протягом якого комітет має ухвалити відповідне рішення.

На початку серпня Міноборони повідомляло, що протягом першого року роботи Brave1 Market підрозділи Сил оборони замовили через "єБали" техніки та обладнання приблизно на $1 млрд.