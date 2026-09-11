Виробники дронів і НРК чекають оплату за "єБалами": борги сягають сотень мільйонів

Українські оборонні компанії, які вже поставили військовим продукцію в межах програми "єБали", не можуть отримати за неї оплату. Заборгованість перед окремими виробниками становить від 24 млн грн до сотень мільйонів гривень.

Про це повідомив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

Проблема стосується всіх постачань за "єБалами", за його інформацією. Після внесення змін до бюджетного законодавства фінансування цього напряму потребує погодження Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

З боку Міністерства оборони питанням займається Департамент розвитку спроможностей та оборонних технологій, зазначив Федірко.

Особливо критичною затримка платежів є для невеликих виробників, для яких десятки мільйонів гривень становлять значну частину обігових коштів.

"Для невеликих компаній це гроші на зарплати, компоненти та виробництво наступних партій техніки. У частини з них уже виникають проблеми з оплатою праці", — написав Федірко.

Що змінилося у фінансуванні

Причиною затримки Федірко називає зміни до статті 28 закону про державний бюджет на 2026 рік, які набрали чинності наприкінці червня. Пропорції розподілу так званого військового ПДФО при цьому не змінилися: 60% спрямовують Міністерству оборони, 30% — Держспецзв'язку, ще 10% автоматично отримують безпосередньо військові частини.

Однак напрями використання коштів, які отримують Міноборони та Держспецзв'язку, тепер додатково мають погоджуватися з парламентським комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Йдеться не про погодження кожної окремої закупівлі чи платежу, а про загальні напрями використання коштів, наголосив Федірко. Оскільки програма "єБали" фінансується з частки Міноборони, вона також потрапила під нову процедуру.

При цьому законодавство не встановлює конкретного строку, за який парламентський комітет має надати таке погодження, стверджує керівник Ради зброярів.

Зміни з'явилися на тлі масштабного перегляду державного бюджету. У червні Верховна Рада збільшила фінансування сектору безпеки та оборони на 1,56 трлн грн. Після внесених змін загальні видатки на безпеку та оборону у 2026 році мали зрости до приблизно 4,4 трлн грн.

"Іронічно, що закон, який загалом мав збільшити фінансування сектору безпеки й оборони на 1,56 трильйона гривень, одночасно створив ще одне коло погоджень, через яке частина оборонних компаній тепер не отримує оплату", — заявив Федірко.

Через "єБали" військові замовили техніки на десятки мільярдів

Проблема може зачіпати значний сегмент оборонних закупівель. Менш ніж за рік понад 400 бойових підрозділів замовили через оновлену програму "єБали" техніки на понад 33 млрд грн.

Військові отримують бали за виконання бойових, розвідувальних, логістичних та евакуаційних завдань, після чого можуть самостійно обирати потрібну техніку на Brave1 Market.

За "єБали" доступні FPV-дрони, важкі бомбери, наземні роботизовані комплекси, засоби РЕБ та інші технології. Лише за перші місяці 2026 року через цю систему військові замовили дрони, РЕБ і НРК на 14 млрд грн. Оплату та доставку замовленої за бойові бали продукції держава забезпечує через систему DOT-Chain Defence.

Саме швидший доступ виробників до грошей раніше був одним із напрямів розвитку цієї системи. Навесні Агенція оборонних закупівель запустила механізм авансування виробників дронів, щоб компанії отримували обігові кошти ще до завершення поставок. Передплата могла становити до 70% вартості продукції, яку військові купують за "єБали".

Затримка грошей може зупинити наступні партії

Для великих оборонних компаній затримка в один-два мільйони доларів може означати керований касовий розрив, тоді як для невеликого виробника така сама сума здатна заблокувати закупівлю компонентів, виплату зарплат та виробництво наступної партії, наголосив Федірко.

Це створює ризик, що проблема з бюджетним погодженням впливатиме не лише на вже поставлену продукцію, а й на майбутні замовлення військових.

Значення цифрових закупівель для ринку постійно збільшується. За менш ніж п'ять місяців 2026 року військові отримали через DOT-Chain Defence близько 485 тис. одиниць БпЛА та іншої техніки на 31,4 млрд грн, писало Dilo.

Раніше Міноборони також заявляло про намір проводити через DOT-Chain Defence до 70% закупівель безпілотників.

Федірко звернувся до Міноборони, профільного департаменту та парламентського комітету із закликом повідомити, коли документи щодо фінансування програми передали на погодження, чи отримав комітет повний пакет і коли виробникам виплатять заборгованість.

На момент публікації у наведеному Федірком повідомленні позиції Міноборони та парламентського комітету щодо строків погашення заборгованості немає.

Нагадаємо, військові замовили за бойові бали понад 500 тис. дронів, а загальна вартість техніки в межах програми перевищила 33 млрд грн.