Производители дронов и НРК ожидают оплату по ""єБали": долги достигают сотен миллионов

Украинские оборонные компании, которые уже поставили военным продукцию в рамках программы "єБали", не могут получить за нее оплату. Задолженность перед отдельными производителями составляет от 24 млн грн. до сотен миллионов гривен.

Об этом сообщил исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

Проблема касается всех поставок по "єБалам", по его информации. После внесения изменений в бюджетное законодательство финансирование этого направления требует согласования Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Со стороны Министерства обороны занимается Департамент развития способностей и оборонных технологий, отметил Федирко.

Особенно критическая задержка платежей для небольших производителей, для которых десятки миллионов гривен составляют значительную часть оборотных средств.

"Для небольших компаний это деньги на зарплаты, компоненты и производство следующих партий техники. У части уже возникают проблемы с оплатой труда", — написал Федирко.

Что изменилось в финансировании

Причиной задержки Федирко называет вступившие в силу в конце июня изменения в статью 28 закона о государственном бюджете на 2026 год. Пропорции распределения так называемого военного НДФЛ при этом не изменились: 60% направляется Министерству обороны, 30% — Госспецсвязи, еще 10% автоматически получают непосредственно воинские части.

Однако направления использования средств, которые получают Минобороны и Госспецсвязи, теперь должны согласовываться с парламентским комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Речь идет не о согласовании каждой отдельной закупки или платежа, а об общих направлениях использования средств, подчеркнул Федирко. Поскольку программа "еБалы" финансируется из доли Минобороны, она также попала под новую процедуру.

При этом законодательство не устанавливает конкретный срок, за который парламентский комитет должен предоставить такое согласование, утверждает руководитель Совета оружейников.

Изменения возникли на фоне масштабного пересмотра государственного бюджета. В июне Верховная Рада увеличила финансирование сектора безопасности и обороны на 1,56 трлн грн. После внесенных изменений общие расходы на безопасность и оборону в 2026 году должны вырасти примерно до 4,4 трлн грн.

"Иронично, что закон, который должен был увеличить финансирование сектора безопасности и обороны на 1,56 триллиона гривен, одновременно создал еще один круг согласований, из-за которого часть оборонных компаний теперь не получает оплату", — заявил Федирко.

Через " єБали " военные заказали техники на десятки миллиардов

Проблема может затрагивать значительный сегмент оборонных закупок. Менее чем через год более 400 боевых подразделений заказали через обновленную программу "еБалы" техники более чем на 33 млрд грн.

Военные получают баллы за выполнение боевых, разведывательных, логистических и эвакуационных задач, после чего могут самостоятельно выбирать нужную технику на Brave1 Market.

За "єБали" доступны FPV-дроны, тяжелые бомберы, наземные роботизированные комплексы, средства РЭБ и другие технологии. Только за первые месяцы 2026 года через эту систему военные заказали дроны, РЭБ и НРК на 14 млрд грн. Оплату и доставку заказанной за боевые баллы продукции государство обеспечивает через систему DOT-Chain Defence.

Именно более быстрый доступ производителей к деньгам раньше был одним из направлений развития этой системы. Весной Агентство оборонных закупок запустило механизм авансирования производителей дронов, чтобы компании получали оборотные средства еще до завершения поставок. Подписка могла составлять до 70% стоимости продукции, которую военные покупают за "єБали".

Задержка денег может остановить следующие партии

Для крупных оборонных компаний задержка в один-два миллиона долларов может означать управляемый кассовый разрыв, тогда как для небольшого производителя такая же сумма способна заблокировать закупку компонентов, выплату зарплат и производство следующей партии, подчеркнул Федирко.

Это создает риск, что проблема с бюджетным согласованием повлияет не только на уже поставленную продукцию, но и на будущие заказы военных.

Значение цифровых закупок на рынке постоянно увеличивается. За менее чем пять месяцев 2026 года военные получили через DOT-Chain Defence около 485 тыс. единиц БПЛА и другой техники на 31,4 млрд грн, писало Dilo.

Ранее Минобороны также заявляло о намерении проводить через DOT-Chain Defence до 70% закупок беспилотников.

Федирко обратился в Миноборону, профильный департамент и парламентский комитет с призывом сообщить, когда документы по финансированию программы передали на согласование, получил ли комитет полный пакет и когда производителям выплатят задолженность.

На момент публикации в приведенном Федорком сообщении позиции Минобороны и парламентского комитета о сроках погашения задолженности нет.

Напомним, военные заказали за боевые баллы более 500 тыс. дронов, а общая стоимость техники в рамках программы превысила 33 млрд грн.